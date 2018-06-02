ФОТО и ВИДЕО DELFI: Да здравствует любимый город! В Нарве отмечают День города

Сегодня Нарва празднует День города, кульминацией которого будет вечерний гала-концерт на Петровской площади с участием российских музыкантов — Игоря Корнелюка, групп ”СерьГа” и ”Ногу свело”.

Из-за работ, ведущихся на территории Нарвского замка, празднование Дня города впервые пройдет на Петровской площади и ее окрестностях — в Замковом парке и на аллее на улице Пушкина.

Горожанам и гостям города обещают насыщенную программу: выступления творческих коллективов, праздник национально-культурных обществ, всевозможные мастер-классы, конкурсы, спортивные соревнования, выставки, мастерские, представления центра науки AХХАА, аттракционы и многое другое.