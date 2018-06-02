02.06.2018, 13:47

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Да здравствует любимый город! По случаю Дня Нарвы проходит праздничное шествие

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rus.delfi.ee
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Narva päevad 2018 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня Нарва празднует День города, кульминацией которого будет вечерний гала-концерт на Петровской площади с участием российских музыкантов — Игоря Корнелюка, групп ”СерьГа” и ”Ногу свело”.

Из-за работ, ведущихся на территории Нарвского замка, празднование Дня города впервые пройдет на Петровской площади и ее окрестностях — в Замковом парке и на аллее на улице Пушкина.

Горожанам и гостям города обещают насыщенную программу: выступления творческих коллективов, праздник национально-культурных обществ, всевозможные мастер-классы, конкурсы, спортивные соревнования, выставки, мастерские, представления центра науки AХХАА, аттракционы и многое другое.

В этом году программа Дней города приурочена к празднованию 100-летия Эстонской Республики, что будет проглядываться в украшении колонны праздничного шествия, в прологе открытия Дня рождения города. По прибытию колонны на Петровскую площадь, жителям и гостям города будет представлен музыкальный пролог с участием 500 нарвских ребят. В танцевально-вокальном представлении примут участие школьники, танцевальные и вокальные коллективы города.

Foto: Narva Linnavalitsus
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