07.07.2018, 11:25

ФОТО: Художники сближают народы. В Великом Новгороде открылась выставка, привезенная из Кохтла-Ярве


Евгений Капов
Евгений Капов
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ФОТО: Художники сближают народы. В Великом Новгороде открылась выставка, привезенная из Кохтла-Ярве
Фото: Сергей Козлов

"Эта выставка напоминает о том, что жители наших городов очень много созидают. И нам есть, что друг другу рассказать о себе. Благодаря культурному обмену, мы становимся ближе друг к другу".

Эти слова произнесла председатель комитета по зарубежным связям Ольга Васильева на вернисаже, который прошел в Великом Новгороде 6 июля. В этом древнем российском городе 6 июля в Музее изобразительных искусств Новгородского музея-заповедника открылась выставка ”Кохтла-Ярве. Трудовые будни. Живопись второй половины XX века”.

Как сказал порталу Delfi Сергей Козлов — младший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, — выставка, которую привез Кохтла-Ярвеский музей сланца, знакомит новгородцев с художественной коллекцией Музея сланца. 55 живописных произведений четырнадцати авторов, созданные в основном в 1950-1970-е годы, позволяют ближе узнать жизнь людей эстонского города-побратима. В экспозиции выставлены работы представителей ленинградской школы, эстонские художники из Пярну, Кохтла-Ярве и других городов Эстонской Республики. Выставка состоялась благодаря поддержке Администрации Великого Новгорода в рамках четырнадцатилетнего сотрудничества городов-побратимов.

"Живописные произведения, представленные на выставке, выполнены с натуры. Такие художники, как Эрнст Халлоп, Мария Добрина, Константин Михайлов, Александр Игонин в своих работах продолжили традиции русской реалистической живописи. Однако нелегкий труд шахтеров передан ими с большим оптимизмом, без навязчивой драматизации. Обыденность органично соединялась с интонацией возвеличивания, героизацией. Пейзажные и сюжетные зарисовки служат ярким и живым фоном для большой портретной галереи. Ее герои чаще всего безымянны, но вполне конкретны и психологически достоверны. Это портрет поколения энтузиастов, умеющих радоваться жизни и делать жизнь радостной в любые, самые непростые времена", — сказал Сергей Козлов.

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"Название выставки может показаться пессимистичным, но эти будни продолжаются 72 года: именно столько исполнилось нашему городу Кохтла-Ярве, — отметила на вернисаже вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева. — А сами мы живем в стране, которая празднует своё 100-летие. Мы привыкли к этим работам в постоянной экспозиции, а в вашем зале просматривается определённая логика событий, начавшихся с зарождения Кохтла-Ярве. Основатели этого города — люди сильные духом, грамотные, которые возводили своими руками шахты и до сих пор добывают в них горючий сланец. Мы можем увидеть, насколько красив и опрятен промышленный город. И поэтому здесь и сейчас частичка тепла наших людей, которая останется в Великом Новгороде. И это еще больше поспособствует сплочению культур и менталитетов жителей России и Эстонии. Выставка очень современна и своевременна".

Замечательным подарком гостям церемонии открытия выставки стала экскурсия директора Музея сланца Айнара Варинурма. Увлекательный рассказ об истории города, создании живописной коллекции, художественных особенностях творчества представленных художников, их успехах и трудностях оставил у новгородцев множество ярких эмоций.

Выставка из Кохтла-Ярве будет гостить в Великом Новгороде до 6 августа.

Фото: Сергей Козлов


Фото: Сергей Козлов


Фото: Сергей Козлов


Фото: Сергей Козлов
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