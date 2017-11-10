10.11.2017, 20:45

ФОТО: Художник Никита Янсонс показал свои работы детям в Кохтла-Ярве.


Jevgeni Kapov
Jevgeni Kapov
EST
Galerii: 31 pilti
Nikita Jansons, Kohtla-Järve Foto: Jevgeni Kapov, Delfi

Студент четвертого курса Эстонской Академии художеств Никита Янсонс показал двадцать своих работ, выполненные при помощи компьютерной графики, детям Кохтла-Ярве. И не просто детям, а своим юным коллегам — ученикам художественного отделения Ахтмеской школы искусств.

Двадцать лет связывали Никиту с Кохтла-Ярве. Здесь он учился в Славянской гимназии, которая теперь стала основной школой. Теперь же Никита работает и учится в Таллинне, занимаясь в свободное время компьютерной графикой. Это его вторая персональная выставка.

На вернисаж Никита приехал со всей семьей — мамой, женой и сыном, которые стали свидетелями уникального явления — духовного единения художника с детьми. Не на каждой выставке зрители в знак благодарности бросаются на шею автору работ и благодарят его жаркими объятьями.

Директор Ахтмеской школы искусств (АШИ) Яна Унт рассказала порталу Delfi, что выставка работ Никиты Янсонса организована в рамках празднования 23-летия школы. Пригласил художника его знакомый — преподаватель АШИ, художник Юрий Орлов.

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Юрий Орлов чувствовал себя в некоторой степени ”пророком”. Оправдалось его предчувствие эмоциональной реакции детей на работы, выполненные при помощи компьютерных программ. Однако такого живого интереса он не ожидал. Однако…

- Юрий, а как вы думаете, не заменит ли компьютер традиционную графику, не уйдут ли в прошлое кисть, карандаш, перо?

- А вы не помните, как при появлении компьютеров предрекали, что исчезнут книги? Однако они никуда не делись. И графическая школа никуда не денется, — сказал Юрий Орлов.

Вот и сам автор работ, выставленных в школьной галерее, сказал, обращаясь к детям, что знания, которые они здесь получают, им не заменит никакая электроника.

- И я начинаю с того, что делаю карандашом и фломастером наброски своих работ, постоянно ношу с собой альбом, где зарисовываю все будущие сюжеты.

И Никита показал детям этот альбом, как подтверждение своим словам о том, что первородное искусство вечно. Его слова о том, что компьютер не в силах заменить душу художника, дети запомнят надолго.

Заведующий художественным отделением АШИ Александр Дикушенко уверен в том, что у юных художников появился новый друг.

- Конечно, время такое, что дети тянутся ко всему самому современному. И им теперь интересно будет следить за творчеством Никиты. Не исключаю, что и сами они попробуют себя в компьютерной графике. Но слова Никиты о том, что традиционные методы работы художника лежат в основе и этого способа творчества, дети не пропустили мимо ушей.

Директор АШИ Яна Унт тепло поблагодарила художника из столицы за прекрасный подарок ко дню рождения школы, которым стала выставка его работ.

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