ФОТО: Хозяин дома в Кохтла-Ярве сам справился с поваленным на крышу деревом

Несколько суток на крыше двухэтажного дома по улице Калеви, 17 в Кохтла-Ярве лежало поваленное бурей дерево. В воскресенье, видимо увидев, что репортер фотографирует последствия сильного ветра, хозяин решил сам принять меры, и через несколько часов рабочий при помощи подъемника убирал с крыши поваленную березу.

Хозяин объяснил, что дерево возле дома повалило сильным ветром, а что надо делать в такой ситуации, он не знал и через несколько суток сам попросил знакомого о помощи.

"А к кому мне было обращаться?" — вопрошал хозяин дома.

По всей видимости, рачительный хозяин рассудил, что если он обратится к спасателям, то они заставят его платить за последствия от разгула стихии. И, похоже, был прав. Вот как прокомментировали эту ситуацию в Спасательном департаменте.

Пресс-секретарь Идаского спасательного центра Евгения Парв выразила недоумение по поводу того, что хозяин дома не позвонил сразу же по телефону 112. ”И обычно в таких ситуациях сразу же приезжают спасатели”, — сказала Евгения Парв. По ее словам, руководитель бюро превентивной работы Идаского спасательного центра Майдо Нылвак уточнил, что ”задача спасателей — спасать людей, имущество и окружающую среду. Если дерево упало на дом, то нужно исходить из того, есть ли опасность для людей, окружающей среды и имущества. В общем случае уборка дерева — процесс, который должен организовывать собственник, а не бесплатная услуга”, — привела пресс-секретарь слова чиновника.

В последнее время погода по всему миру преподносит сюрпризы. Эстония тоже не застрахована от природных катаклизмов. Если случилась беда, повалило дерево на ваш дом, что делать горожанину, к кому обращаться? Этот вопрос портал Delfi задал мэру Кохтла-Ярве Людмиле Янченко.

"Во-первых, собственник сразу должен был позвонить в Спасательный центр, номер которого 112. Обычно, если это угроза для людей или дерево упало на дом, они его убирают. Когда деревья падают на дорогу и преграждают движение, тоже спасатели приезжают. Во-вторых, если дом застрахован, надо было позвонить страховщику, все зафиксировать. Если дом не застрахован, восстанавливать ущерб придется за свой счет", — сказала Людмила Янченко.