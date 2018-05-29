29.05.2018, 16:10

ФОТО: ”Хочу посмотреть, как здесь люди живут”. Министр госуправления Янек Мягги побывал в Кохтла-Ярве

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Евгений Капов
Евгений Капов
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Janek Mäggi Kohtla-Järvel
Janek Mäggi Kohtla-JärvelFoto: Jevgeni Kapov

Во вторник министр государственного управления Эстонской Республики Янек Мягги посетил Кохтла-Ярве, где встретился с руководством города, а также побывал на сланцеперерабатывающем предприятии Viru Keemia Grupp, где встретился с руководство концерна и познакомился с заводами сланцевых масел Petroter.

На встрече в городском управлении присутствовали председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова, мэр города Людмила Янченко и ее заместители. Янека Мягги и сотрудников министерства сопровождал член Рийгикогу Валерий Корб.

О цели своего визита Янек Мягги сказал просто: ”Хочу посмотреть, как здесь люди живут”.

А людей, которые живут в Кохтла-Ярве, интересует, есть ли реальная программа развития Ида-Вирумаа, о которой говорят уже много лет. Этот вопрос портал Delfi и задал министру.

- Конечно, есть такая программа. Правительство одобрило дополнительные меры программы поддержки Ида-Вирумаа, которые призваны оживить экономику региона, сделать более современными и удобными города Северо-востока, повысить занятость и уровень доходов населения. Для этого правительство выделит в 2018 году 3,8 миллиона евро, а суммы инвестиций в последующие годы будут определены в ходе обсуждения бюджетной стратегии. Всего же в 2017–2020 году правительство планирует инвестировать в регион почти 200 миллионов евро.

- А в чем вы видите основную проблему Ида-Вирумаа в целом и Кохтла-Ярве, в частности?

- Это трудовая занятость населения, создание новых рабочих мест.

ТОП

- Господин Мягги, вы являетесь президентом Всемирной федерации шашек. Говоря языком этого вида спорта, сегодня Центристская партия ”прошла в дамки”. А когда у руля страны были другие политические силы, на Кохтла-Ярве вообще никто не обращал внимания, кормили одними обещаниями, как и весь Северо-восток в целом. А как сегодня живут другие регионы, города Эстонии, где не правят центристы: их тоже забыли?

- Для правительства все регионы Эстонии равны. Ида-Вирумаа — очень важное место, которому все политики уделяют внимание, как и остальным регионам Эстонии. У нас одна политика для всей страны.

После встречи в городском управлении Янеку Мягги показали реновированный Кохтла-Ярвеский Культурный центр. Министр пришел в такой восторг, что достал свой телефон и начал снимать на камеру здание с сохраненными элементами старой символики, обновленное фойе, шикарный зрительный зал и сцену.

Янек Мягги — человек творческий. После встречи в горуправении он преподнес городу в подарок свои книги — сборник стихов с многозначительным названием: ”Снять груз с души”.

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