ФОТО: ”Хочу посмотреть, как здесь люди живут”. Министр госуправления Янек Мягги побывал в Кохтла-Ярве

- Конечно, есть такая программа. Правительство одобрило дополнительные меры программы поддержки Ида-Вирумаа, которые призваны оживить экономику региона, сделать более современными и удобными города Северо-востока, повысить занятость и уровень доходов населения. Для этого правительство выделит в 2018 году 3,8 миллиона евро, а суммы инвестиций в последующие годы будут определены в ходе обсуждения бюджетной стратегии. Всего же в 2017–2020 году правительство планирует инвестировать в регион почти 200 миллионов евро.

- А в чем вы видите основную проблему Ида-Вирумаа в целом и Кохтла-Ярве, в частности?

- Это трудовая занятость населения, создание новых рабочих мест.

- Господин Мягги, вы являетесь президентом Всемирной федерации шашек. Говоря языком этого вида спорта, сегодня Центристская партия ”прошла в дамки”. А когда у руля страны были другие политические силы, на Кохтла-Ярве вообще никто не обращал внимания, кормили одними обещаниями, как и весь Северо-восток в целом. А как сегодня живут другие регионы, города Эстонии, где не правят центристы: их тоже забыли?

- Для правительства все регионы Эстонии равны. Ида-Вирумаа — очень важное место, которому все политики уделяют внимание, как и остальным регионам Эстонии. У нас одна политика для всей страны.

После встречи в городском управлении Янеку Мягги показали реновированный Кохтла-Ярвеский Культурный центр. Министр пришел в такой восторг, что достал свой телефон и начал снимать на камеру здание с сохраненными элементами старой символики, обновленное фойе, шикарный зрительный зал и сцену.

Янек Мягги — человек творческий. После встречи в горуправении он преподнес городу в подарок свои книги — сборник стихов с многозначительным названием: ”Снять груз с души”.