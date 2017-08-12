12.08.2017, 20:57

ФОТО: Гуляли от души! В Нарва-Йыэсуу прошли Дни города

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rus.delfi.ee
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Narva-Joesuu linnapaevad 2017
Narva-Joesuu linnapaevad 2017Foto: Sergei Stepanov, NPA

Сегодня, в субботу, прошли Дни города Нарва-Йыэсуу. И, судя, по фотографиям, прошли весьма ярко и задорно.

Смотрите, как это было!

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