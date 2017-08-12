ФОТО: Гуляли от души! В Нарва-Йыэсуу прошли Дни города

Сегодня, в субботу, прошли Дни города Нарва-Йыэсуу. И, судя, по фотографиям, прошли весьма ярко и задорно.
Смотрите, как это было!
Tallinn, Квартира, 86 460 EUR
Tallinn, Коммерческий, 3 185 EUR
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Сегодня, в субботу, прошли Дни города Нарва-Йыэсуу. И, судя, по фотографиям, прошли весьма ярко и задорно.
Смотрите, как это было!
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