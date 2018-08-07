07.08.2018, 21:44

ФОТО: Государственные чиновники пофантанировали идеями вместе с нарвскими. Что может реализоваться?

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Ametnike välitööd Narvas 2018 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Государственные чиновники, представители 16 учреждений — министерств, ведомств и государственной канцелярии — в рамках двухнедельных ”полевых работ” в Ида-Вирумаа сегодня обсудили с нарвскими чиновниками перспективы развития приграничного города. Мэр Нарвы Тармо Таммисте больше всего надеется на поддержку государства в борьбе Нарвы за титул Культурной столицы Европы 2024 года и говорит, чего точно ждать от государства не следует.

В нарвском семинаре приняло довольно большое количество местных чиновников, но, по словам мэра, городское управление в то же время продолжало нормально выполнять свои функции.

”Из каждого департамента участвует по два-три чиновника, то есть на месте остались очень многие. Работа идет в обычном режиме”, — сказал Тармо Таммисте Delfi.

В рамках семинара, в котором представители общественности не участвовали, прошел мозговой штурм, в котором местные и государственные чиновники дали волю фантазии, размышляя о том, как можно было бы поспособствовать развитию Нарвы.

Прозвучало, например, предложение сделать Нарву столицей эстонских пенсионеров, создав в городе условия для комфортного проживания пожилого населения, или, например, построить аэропорт. Тармо Таммисте призывает всех не ждать от подобных встреч многого, особенно того, что Нарва вдруг станет другой.

”Конечно, мне очень интересно слушать мнения людей, которые приехали в Нарву и посмотрели на город со стороны. Важно то, что такое общение есть. Оно полезно обеим сторонам”, — сказал Тармо Таммисте, отмечая, что многие из прибывших госчиновников не бывали ранее не только в Нарве, но и в Ида-Вирумаа.

Мэр сказал, чего точно не стоит ждать от государства.

”Понятно, что никаких заводов, никаких других предприятий государство в Нарве строить не будет, — сказал Тармо Таммисте. — Если говорить о чем-то реальном, то это продолжение перевода государственных рабочих мест в Ида-Вирумаа и Нарву. Во-вторых, государство может поддержать нас в борьбе за титул Культурной столицы Европы 2024 года. И нужно, чтобы оно это сделало”.

По мнению Таммисте, имидж Нарвы в глазах жителей далеких от Северо-Востока мест решительно улучшается, на что указывает очень многое, а сотрудничество с государством закрепит уже достигнутые успехи в этом направлении.

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