ФОТО: Гости из белорусского Могилева посетили Кохтла-Ярве

В пятницу на флагштоке, установленном перед Кохтла-Ярвеским горуправлением, рядом с флагами Эстонии и города Кохтла-Ярве был поднят флаг Республики Беларусь. Председатель городского собрания Рийна Иванова и мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко принимали члена верхней палаты белорусского парламента, председателя постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальным вопросам Николая Алданова. Его сопровождал член группы Рийкикогу ”Эстония — Республика Беларусь” депутат Валерий Корб. Во встрече участвовала руководитель Общества белорусской культуры ”БЭЗ” Зинаида Клыга.

Николай Алданов после встречи с руководителями Кохтла-Ярве сказал порталу Delfi, что ему, как депутату парламента и члену парламентской комиссии, было очень интересно узнать, как развивается социальная сфера в эстонском городе. В частности, вскоре в Республике Беларусь грядет квартирная реформа — будут создаваться квартирные товарищества, и вызывает интерес, с какими проблемами при осуществлении такой реформы пришлось сталкиваться в городах Эстонии.

”Мне очень приятно было узнать, что в вашем регионе есть консолидированные силы, которые поддерживают культуру. У нас много общего в сфере эстетического воспитания, работы с детьми и юношеством, музыкального и художественного образования”, — сказал он.

Член Ригикогу Валерий Корб выразил надежду на то, что визит парламентария Республики Беларусь, который является также Заслуженным деятелем искусств этой страны, послужит толчком для начала сотрудничества в культурной сфере между Могилевом и Кохтла-Ярве.

Вечером белорусский парламентарий Николай Алданов выйдет на сцену Кохтла-Ярвеского Культурного центра в качестве главного дирижера Могилевского оркестра народным инструментов, который даст концерт в рамках проходящего в Эстонии фестиваля ”Славянский венок”.