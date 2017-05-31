ФОТО: Горноспасательному отряду шахтеров Эстонии исполнилось 70 лет

В среду на территории шахты ”Эстония” концерна Enefit Kaevandused прошло торжество, посвященное 70-летию горноспасательного отряда.

Образованное в Эстонии в 1947 году военизированное подразделение Министерства угольной промышленности СССР принимало участие в ликвидации пожаров и аварий в различных угольных бассейнах страны. А вот в ноябре 1988 году военизированный горноспасательный отряд (ВГСО) объединения ”Эстонсланец” вступил в борьбу с масштабным пожаром на шахте ”Эстония”. Второй пожар, который ликвидировали бойцы ВГСО, произошел в 1993 году, когда Эстонская Республика была уже самостоятельной.

Действовать в экстремальных условиях, приходить на помощь людям, попавшим в беду под землей — такова профессия горноспасателей. Нынешний командир отряда Андрей Поздняков сказал порталу Delfi, что пока добывается сланец, профессия горноспасателя никуда не исчезнет.

- Впереди у нас, как минимум, еще 70 лет. Сегодня в отряде работают 28 человек, средний возраст нашей команды примерно 44 года. Горноспасатели — люди разных национальностей: можно сказать, что у нас полный интернационал. Обстановка доброжелательная, мы все — одна семья. Иначе нельзя, ведь мы делаем общее, порой и опасное дело, — сказал командир Поздняков.

Ветерану горноспасательного отряда Владиславу Владимировичу Левковскому 83 года. В таком возрасте он еще иногда преподает в Центре профессионального обучения на курсах переподготовки и повышения квалификации горняков. Его молодому коллеге Василию Лобенкову — 30. Что между ними общего? Понимание важности их профессии, осознание того, что их уважают все шахтеры и работники сланцевого карьера. А это значит, что они обязаны ежедневно оправдывать это уважение.

Горноспасатель Алексей Чехонин пришел на юбилейную церемонию со своим сыном — школьником Артуром. Мальчик многое знает о профессии папы. И благодарственное письмо от руководства концерна тут же попало в руки сына.

Такие благодарственные письма и юбилейные медали председатель правления концерна Enefit Kaevandused Ахти Пуур вручил не только действующим горноспасателям, но и ветеранам отряда. Благодарности получили партнеры, которые, в свою очередь, также поздравили отряд с юбилеем. Это представители Восточного Спасательного департамента, медики, коллеги из сланцехимического концерна Viru Keemia Grupp, в котором есть своя шахта Ojamaa.

Руководитель подземных работ химического концерна Виктор Чупик, член правления шахты Ojamaa Маргус Локо и руководитель горноспасательной службы Владимир Кочкин вручили горноспасательному отряду не банальные подарки, а иконы святых, оберегающих шахтеров от разных бед.

Владимир Кочкин много лет командовал горноспасательным отрядом эстонских шахтеров. Когда подошел срок, ушел на пенсию, но его богатейший опыт пригодился на новой шахте, которую также опекают юбиляры-горноспасатели.

Поздравляя отряд с 70-летием, член правления Eesti Energia и председатель совета концерна Enefit Kaevandused Андрес Вайнола сообщил новость: начиная с июня, на шахте ”Эстония” будет внедряться подземная мобильная связь. Это поможет осуществлять более быстрое оперативное реагирование в нестандартных ситуациях.