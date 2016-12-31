С 12 по 14 декабря в Москве в театральном центре "Вишневый сад" проходил Международный театральный фестиваль, в котором приняли участие и воспитанники школы-театра Ярвеской Русской гимназии Кохтла-Ярве.

Четырнадцать гимназистов и выпускников во главе с педагогом по внеклассной работе Татьяной Кундозеровой показали в Москве спектакль "Лови мгновение! Carpe diem", созданный по мотивам ”оскароносного” киносценария "Общество мертвых поэтов" Тома Шульмана. Спектакль об учителе английского языка и литературы, который вдохновляет своих учеников менять свою жизнь через пробуждение в них интереса к поэзии и литературе, ломая запреты и традиции.

Ломает традиции и Ярвеская Русская гимназия, которая, благодаря Татьяне Кундозеровой, стала жить по принципу ”Вся школа — театр”. Известный эстонский театровед и театральный режиссер Яак Алик на одном из школьных театральных фестивалей, когда на сцену Йыхвиского Концертного дома вышли все гимназисты этого учебного заведения, буквально потерял дар речи. Обретя его вновь, только и смог вымолвить: ”Казалось, все видел, но такое вижу впервые”!

Foto: Järve vene gümnaasium

Провожая уходящий 2016 год, артисты школьного театра Ярвеской Русской Гимназии Кохтла-Ярве на вопрос о самом ярком впечатлении года, в унисон отвечают: ”Декабрьская поездка в Москву”! И пишут в социальных сетях:

”После этой поездки я понял, что хочу участвовать в таких фестивалях, понял, что какой-то талант у меня есть и надо его направлять в нужное русло”.

”Спасибо, Татьяна Валентиновна, за такой плодотворный год! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество”.

Foto: Järve vene gümnaasium

Сыграв в Москве ”Мгновение”, труппа из Эстонии получила из рук заместителя министра образования России Вениамина Каганова диплом победителя Международного фестиваля зарубежных детских и юношеских театров, играющих на русском языке, ”Театр без границ”. В фестивале участвовали 50 детских и молодежных театров из зарубежья.

”Театр без границ” объединил детские и молодежные зарубежные театральные коллективы. В рамках фестиваля студия ”Театральный класс” (Латвия) представила спектакль ”Тамбовская казначейша” по произведению М. Ю. Лермонтова. Театры ”Маска” и ”Айтваро” (Литва) показали москвичам постановку ”И снова о любви” по мотивам пьесы ”Почти Вестсайдская история”.

Русский детский театр ”Апрелик” (Франция) пригласил юных зрителей на сказку ”Чиполлино”. Детская театральная студия ”Диалог” (Дания) представила постановку ”Басни на все времена” по мотивам басен И. Крылова и С. Михалкова. Детский русский театр ”Балаганчик” (Италия) показал спектакль ”Встреча с С. В.”.

Россию на фестивале представляла театр-студия ”Перемена” со спектаклем ”Емеля” по мотивам русских народных сказок. И труппа Ярвеской русской гимназии из Эстонии, которая покорила жюри и зрителей своим коронным спектаклем ”Лови мгновение! Carpe diem!”.