ФОТО: Генеральный консул РФ в Нарве устроил прием по случаю Дня России

12 июня Генеральный консул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков устроил прием по случаю Дня России. Он напомнил, что 28 лет назад — 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов принял Декларацию о суверенитете России. Эта дата объявлена национальным праздником Российской Федерации.
На приеме, который прошел в нарвском ресторане Fortuna, присутствовали руководители местных самоуправлений Ида-Вирумаа и пограничного с Нарвой Ивангорода, члены Координационного совета российских соотечественников от Северо-востока Эстонии, представители общественных организаций, деятели культуры региона.
Юрий Грибков поздравил всех присутствовавших на приеме не только с государственным праздником России. Он напомнил, что недавно Эстонская Республика отметила свой 100-летний юбилей, в связи с чем пожелал стране пребывания и всем эстоноземельцам процветания и мира.