ФОТО: Генеральный консул РФ в Нарве устроил прием по случаю Дня России

Портал Delfi попросил Генерального консула РФ напомнить, кто такие — российские соотечественники и чем они отличаются от граждан Российской Федерации, проживающих в Эстонии.

- На сегодняшнем этапе, я полагаю, особых отличий нет. Гражданин России обладает устойчивой правовой связью с Российской Федерацией, он имеет российское гражданство. Соотечественник — это, как правило, человек, имеющий люьое гражданство, живущий вне России. Но он поддерживает устойчивую гражданско-правовую связь с исторической родиной. И мы очень рады, что с этой группой жителей Эстонии мы очень тесно сотрудничаем, стараемся помочь им принять участие во всех мероприятиях, которые они организуют. Я хочу, чтобы все понимали, что мы здесь не занимаемся созданием какой-то ”пятой колонны”. Мы здесь для того, чтобы крепить дружбу с нашим ближайшим соседом. Я хотел бы, чтоб наши двухсторонние отношения были добрососедскими. Мы дружим без ”фиги в кармане”, стараемся, чтобы все было по чести и по совести. Это — главное, — сказал Юрий Грибков.

На торжественном приеме звучали песни о России, музыкой порадовало собравшихся трио ”Senjo”.

Отдельным ”номером” программы приема стало фотографирование на фоне эстонско-российской границы. Ресторан Fortuna расположен в месте, откуда открывается вид на пограничный мост "Дружбы". И случай запечатлеть себя на этом символичном фоне не упустили гости, живущие по обе стороны границы.