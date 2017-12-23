ФОТО: Галерея ”Белый зал” в Кохтла-Ярве рассказывает о городских художниках

В галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца вот уже более десяти лет работает первый за пределами России Виртуальный филиал Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. Однако здесь знакомят не только с шедеврами мировой живописи, проводят лекции по истории изобразительного искусства. Темой встреч с жителями города также становится и творчество членов Объединения русских художников Эстонии и Объединения художников Кохтла-Ярве.

В субботу руководитель Виртуального филиала, преподаватель художественного отделения Кохтла-Ярвеской Школы искусств Ольга Жаркова прочитала лекцию, посвященную творчеству известного кохтла-ярвеского художника Александра Игонина.



Портал Delfi попросил директора Музея Сланца Айнара Варинурма рассказать, в связи с чем было решено уделить внимание теме творчества городских живописцев.

- Это уже четвертая лекция из цикла, посвященного местным художникам. В наступающем году страна отметит свое 100-летие, и мы знакомим жителей города с художниками, которые работали здесь в разное время. За этот первый сезон мы познакомим слушателей с творчеством десяти наших художников. Один из них — Александр Иванович Игонин, который четыре года назад ушел из жизни, оставив значимый след в изобразительном искусстве, разных областях общественной деятельности. Сегодня невозможно точно подсчитать, сколько учеников было у педагога Игонина. У него учились многие из тех, кто сегодня сам учит детей в художественных школах, участвует в городских, республиканских и международных выставках. И, что самое главное, он оставил множество работ, на которых изображен наш город. То есть, это история города глазами живописца.

- Господин Варинурм. В свое время Александр Иванович работал главным художником города Кохтла-Ярве. Теперь в горуправлении вообще нет такой должности. Как вы считаете, она нужна?

- Я считаю, что разумно иметь в каждом самоуправлении такого человека, который наблюдал бы за оформлением города. И не только архитектор, а именно художник должен давать свою оценку. У нас, например, бывает, что покрасят дом так, что он даже раздражает. У нас есть центр города, в котором постройки являются культурным наследием, и здесь должны соблюдаться соответствующие правила, что бывает не всегда, — сказал Айнар Варинурм.

Многие горожане пожилого и среднего возраста знают и любят работы Александра Игонина. Это портрет, промышленный и городской пейзаж, натюрморт, а в последние годы жизни, когда художник уже почти ослеп, в его картинах появилась и мистическая нотка.

На лекцию, посвященную творчеству Александра Ивановича Игонина, пришли его дочь и внучки, художники из городского творческого Объединения, почитатели его таланта.

А после лекции Айнар Варинурм, как и обещал, открыл мини-выставку, на которой экспонируются работы профессионалов и любителей, выполненные сланцевым маслом. Первый опыт был проведен в ходе мастер-класса, который провела Ольга Жаркова.