ФОТО: Фонтан на центральной площади Йыхви утром извергал огромное количество пены. По сути это акт вандализма

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”Утро. Центральная площадь Йыхви. Новое руководство напоминает жителям о приближающейся зиме?”, — таким ироничным комметарием сопроводила Елена свою публикацию в сообществе ”Кохтла-Ярве, Йыхви. Я люблю свой город”.

Горы пены действительно очень похожи на завалы снега и выглядит это вполне мило, но по сути речь идет о правонарушении, последствия которого печальны и для фонтана, и для местного бюджета.

Думали ли об этом те, кто добавил моющее средство в фонтан?

”Это хулиганство, вандализм!”

Заместитель волотного старейшины Йыхви Виктория Цвентарная сказала Delfi, что это уже не первый случай добавления пенящихся моющих средств в фонтан на центральной площади Йыхви.

”Такое не раз бывало и в Йыхви, и в Кохтла-Ярве, — говорит Виктория Цвентарная. — Это, конечно, хулиганство, вандализм. Чтобы привести фонтан в порядок, нужно слить воду, очистить оборудование, залить новую воду, а это, само собой , сопряжено с расходами. Точную сумму, в которую обойдется устранение последствий на этот раз, пока назвать не могу — специалист сейчас изучает ситуацию”.

По словам Цвентарной, проблема еще и в том, что оборудованию фонтана вредит добавление такого рода жидкостей. ”В результате подобных действий оборудование засоряется, быстрее изнашивается, и в результате фонтан может выйти из строя раньше, чем мог бы при нормальной эксплуатации”, — обращает внимание Цвентарная. В этом смысле ”шутник” (или ”шутники”) в действительности совершил акт вандализма.