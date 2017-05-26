ФОТО: Фестиваль ”Славянский венок” вышел на сцену в Кохтла-Ярве

Открывшийся в Нарве фестиваль ”Славянский венок”, в пятницу перебрался в Кохтла-Ярве. На сцене Кохтла-Ярвеского Культурного центра выступил Заслуженный коллектив Республики Беларусь, оркестр народных инструментов имени Леонида Иванова, приехавший из Могилева Республики Беларусь.

Место за дирижерским пультом занял художественный руководитель хора, Заслуженный деятель искусств Беларуси Николай Алданов.

Перед началом концерта Николай Михайлович Алданов сказал порталу Delfi:

- Я впервые приглашен на этот фестиваль в Эстонию. Мы исполняем музыку разных народов. В концерте, в частности, прозвучит фантазия на темы народов мира — своеобразное ”кругосветное путешествие”. Совсем недавно наш оркестр получил звание Заслуженного коллектива Республики Беларусь. Мы выступали на самых престижных площадках разных стран, участвовали в различных международных фестивалях. Оркестр носит имя предыдущего многолетнего руководителя коллектива Леонида Леонидовича Иванова — патриота народной музыки.

Зрители, пришедшие на концерт, очень тепло приняли программу, которая потрясла их своей масштабностью звучания и разнообразием репертуара. Музыкантов из Республики Беларусь поблагодарили за их искусство руководители Кохтла-Ярве Рийна Иванова и Людмила Янченко, председатель группы Рийгикогу ”Эстония — Республика Беларусь” Валерий Корб, искусствовед Ольга Любаскина, которая перед началом концерта представила гостям из Могилева выставку работ белорусских и эстонских художников, работающую в Кохтла-Ярве.

В субботу в рамках фестиваля ”Славянский венок” в Кохтла-Ярвском Культурном центре выступит Заслуженный коллектив народного творчества России — Псковский народный хор.