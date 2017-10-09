ФОТО: Еврейская община Ида-Вирумаа отметила Суккот — праздник кущей

Один из главных иудейских праздников — Суккот (праздник кущей) в понедельник отметила еврейская община Ида-Вирумаа. По уже сложившейся традиции, провести праздник в Кохтла-Ярве приехал главный раввин Эстонии Шмуэль Эфраим Кот, которого портал Delfi попросил раскрыть суть этого праздника.

”В давние времена праздник предусматривал такую традицию: люди выходили из дома и неделю жили в шалаше. Теперь, конечно, в дни Суккота, который отмечается с 4 по 11 октября, никто не живет в шалашах, но люди строят символический шалаш — сукку, от которой и произошло название праздника. Люди объединяются, оттого Суккот — праздник единения. Это первопричина того, что на празднике его участники держат четыре разных вида растений. Этрог, который очень похож на лимон, но это не лимон; лулав — ветвь финиковой пальмы; адассим — обладающий чудесным ароматом мирта; аравот — как ива, лишенный вкуса и запаха. Эти растения символизируют разных людей. И мы говорим, что всем людям, кто бы они ни были, есть место на земле. Любой человек — любой национальности, любого образа мысли имеет одинаковые права”, — рассказал раввин.

Религиозная культура — составная часть общей культуры того или иного народа. Созданы ли в Эстонии условия для развития еврейской культуры, соблюдения народных традиций?

”Я считаю, что Эстония — второе место на земле после Израиля, где евреи чувствуют себя свободно, где нам никто не мешает развивать свою культуру, соблюдать свои традиции. В отличие от других религиозных течений, в иудаизме практически нет разницы между религиозной и общей культурой. В этом есть красота и доброта. Главное, уважать и любить всех людей, даже не разделяющих твое мнение. Только таким образом мы можем жить хорошо и в мире”, — сказал главный раввин Эстонии Шмуэль Эфраим Кот.

Руководитель еврейской общины Ида-Вирумаа Александр Дусман собрал на праздник евреев, живущих в Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарве и Силламяэ. После того, как раввин с помощью своих детей и членов общины построил во дворе Вахтраского центра творчества символический шалаш, начался веселый праздник кущей.