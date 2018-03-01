ФОТО: Еврейская община Ида-Вирумаа отметила праздник Пурим тостом ”За жизнь!”

Праздник, знаменующий многовековое событие в жизни еврейского народа, был отмечен 1 марта в старинном замке Пуртсе в Ида-Вирумаа. По новой традиции еврейская община Ида-Вирумаа отмечает праздники и важные события в старинных мызах, других памятниках архитектуры, расположенных на Северо-востоке страны.

На этот раз в праздновании Пурима вместе с Ида-Вируской общиной приняли участие президент еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, руководитель социального отдела общины Ольга Горчакова, члены нарвской еврейской общины, помощник раввина из Израиля Инон Асаяг, а также кантор Таллиннской синагоги Рафаил Кульман.

У еврейской общины Ида-Вирумаа уже стало традицией приглашать на праздники представителей других культурных обществ уезда. На этот раз в гостях побывала и приобщилась к еврейской традиции руководитель Общества белорусской культуры Ида-Вирумаа ”БЭЗ” Зинаида Клыга.

Пурим — самый веселый еврейский праздник. О нем можно прочитать ЗДЕСЬ. Когда священнослужитель оглашал ”Свиток Эстер”, присутствующие, согласно традиции, при упоминании имени злейшего врага евреев — Амана — должны хулиганить самым форменным образом: греметь специальными трещотками, дуть в свистки и делать прочие вещи, которые, казалось бы, не идут солидным людям. Но так велит обычай. Чем и занимались гости замка Пуртсе на удивление хозяину Яанеру Эскору, который, между прочим, начал прием гостей с экскурсии по историческому объекту.

Праздник не был бы праздником, не будь на нем сестер Верс из Нарва-Йыэсуу. Татьяна и Валентина славятся исполнением еврейских песен на идише и русском. Песню ”Лехаим”, что переводится как ”За жизнь!”, исполнительницы пели вместе с участниками праздника.

Праздник в некоторой степени стал ”интернациональным”. Вместе с еврейскими песнями на идиш звучала белорусская песня в исполнении Зинаиды Клыги. А традиционные пирожки — гоменташи (”уши Амана”) — приготовила хозяйка азербайджанского кафе в Кохтла-Ярве.