В большом зале Кохтла-Ярвеского городского управления прошел вечер еврейской общины Ида-Вирумаа, посвященный празднованию Хануки.

Ханука — это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Этот праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней…

Предание гласит, что поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако чудесным образом огонь в золотой меноре горел целых восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. Так был заново освящен Храм. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день праздника, две — во второй, три — в третий и так далее, до восьми, используя для этого, как правило, специальный подсвечник — ханукию. Еврейская мудрость гласит: ”Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму”, говорится в календаре, описывающем обычаи праздника.

По традиции право зажечь ханукальные свечи предоставляется гостям праздника. Вот и в среду свечи зажгли мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, член Рийгикогу Валерий Корб, председатель еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, главный раввин Эстонии Шмуэль Кот, старейший член Ида-Вируской еврейской общины Борис Рубиншейн.

На праздник пришли представители других национальных культурных обществ региона. Руководитель Общества Белорусской культуры Ида-Вирумаа ”БЭЗ” Зинаида Клыга преподнесла участникам праздника приготовленную собственноручно традиционную еврейскую выпечку.

На столах были традиционные ханукальные угощения — латкес (картофельные оладьи) и сладкие пончики, приготовленные в большом количестве масла.

После обмена речами и поздравлениями, зажжения ханукальных свечей, трио гостей из Нарвы ”Сеньо” украсило праздник своим искусством. Открылся концерт красивейшей песней Хаима Моше ”Тода аль коль”. Это — благодарственная песня-молитва, мелодию которой использовал для своих стихов Илья Резник, но они не имеют никакого отношения к оригиналу песни. В концерте же песня прозвучала на языке оригинала и откликнулась благодарностью участников праздника.

Портал Delfi обратился с вопросом к председателю еврейской общины Эстонии Алле Якобсон.

- Госпожа Якобсон, здесь никого не смущает, что в сугубо национальном еврейском празднике участвуют представители других культурных обществ Ида-Вирумаа?

- В Эстонии это стало хорошей традицией: мы всегда приглашаем к себе представителей других народов и принимаем участие в их праздниках. Так всегда у нас: мы с удовольствием ждем всех в гости и радушно принимаем гостей всех национальностей. В стране работает Форум народов Эстонии, в который входит и наша община, мы все вместе живем в Эстонии и дружим. Нас объединяет наш общий дом. И Эстония заинтересована в том, чтобы все народы, которые живут здесь, вносили свой культурный вклад в общее дело, в развитие страны. Это хорошая традиция, которая сложилась давно и, надеюсь, надолго, — сказала Алла Якобсон.