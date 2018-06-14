ФОТО: Энергетический фонд одаренной молодежи в очередной раз вручил свои стипендии

В четверг девятнадцать молодых людей из Ида-Вирумаа были приглашены в Нарва-Йыэсуу, где им были вручены стипендии, которые учредил фонд одаренной молодежи концерна Eesti Energia совместно с Союзом местных самоуправлений Северо-востока Эстонии.
В конференц-зале Noorus Spa Hotel царила атмосфера праздника. Радовались не только молодые стипендиаты. Улыбки царили на лицах председателя правления Enefit Energiatootmine Марта Прооса, руководителя Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст и исполнительного директора этой организации Арно Росманна. Да и как им было не радоваться — ведь они в очередной раз соприкоснулись с будущим своей страны.
Девятнадцать талантливых людей в возрасте от десяти до девятнадцати лет, проявивших себя в науках, спорте и искусстве, получили сертификаты из рук взрослых, от которых в немалой степени зависят судьбы стипендиатов и их сверстников.
Портал Delfi попросил Марта Прооса, руководителя Enefit Energiatootmine — предприятия, в которое входят Нарвские электростанции и завод масел, ответить на вопрос: что нужно для того, чтобы наше ”светлое будущее” не бежало бы из Эстонской Республики, а оставалось в стране, возвращалось сюда после учебы за пределами Эстонии?