ФОТО: Энергетический фонд одаренной молодежи в очередной раз вручил свои стипендии

- У нас много причин для того, чтобы молодежь оставалась на родине. Но все же наша основная задача — создавать такие условия, чтобы молодые не хотели уезжать из страны, а те, кто уже уехал, вернулись назад. Я думаю, что образование, которое они получают в Эстонии — и в Тартуском университете, и Таллиннском техническом университете, — соответствует всем европейским нормам. Предприятия наши развиваются на современном уровне, мы очень много занимаемся дигитализацией, обновляем технологические процессы, так что инженерам работы и сегодня, и в дальнейшем много.

Такого же мнения придерживается и Эве Эаст. Она обращает особое внимание на то, что большую роль в сохранении талантливых людей для Эстонии играют местные самоуправления. Там, где местные органы власти по-настоящему заботятся о творческом развитии молодежи, современное поколение связывает свое будущее с родными местами, возвращается после получения высшего образования домой.

Однако не все стипендиаты, с которыми после церемонии поговорил портал Delfi, твердо ответили на вопрос: связывают ли они свое будущее с Эстонией? Только один юноша — Григорий, который оканчивает основную школу и будет поступать в Центр среднего специального образования, чтобы получить специальность повара, уверил, что свою судьбу он связывает только с работой в Таллинне. Правда, стипендию он получил не за кулинарные изыски, а за выдающиеся достижения в легкой атлетике.

Энергетический фонд был создан с целью поддержки деятельности по интересам молодежи Северо-востока Эстонии. В течение года он распределяет 9 000 евро. 5 000 из этой суммы вкладывает Eesti Energia в научные и образовательные проекты, а 4 000 евро выделяет Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа в прочие виды деятельности по интересам.

По словам специалиста по коммуникациям Eesni Energia Марии Кулламяги, в числе стипендиатов Энергетического фонда одаренной молодежи уже свыше 200 перспективных молодых людей из Ида-Вирумаа.