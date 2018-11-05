ФОТО: Экспансия сети Grossi в Нарву впечатляет. Олег Гросс купил очередной торговый центр, Tempo, и останавливаться не намерен

Этот Maxima, на улице Пяхклимяэ, не очень долго будет конкурентом Grossi — Олег Гросс, как мы сообщали ранее, приобрел и это здание. Договор об аренде у Maxima заканчивается в сентябре 2020 года, после чего там откроется Grossi.

Гросс купил и огромный торговый центр Megamarket, Раквере, 71, в котором в числе прочего находится магазин Rimi. Что интересно, Grossi не планирует прийти его место.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

”Площади, которые Rimi занимает, слишком маленькие для нас. Мы создадим магазин в другой части центра”, — говорит Олег Гросс, допуская, что до какого-то момента конкуренты будут соседями.

Планы в отношении Narva Tsentrum, где расположен единственный нарвский рынок, у предпринимателя пока не очень определенные. Grossi появится и в этом приобретенном Гроссом здании, но не в ближайшей перспективе.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

”Сложно сказать, когда именно это произойдет, — сообщает Гросс. — Нарвитяне любят этот рынок, и там очень хорошие арендаторы. В 2019 году все точно останется как есть, а в 2020-м — посмотрим”.

Примечательно, что пока экспансия сети Grossi в Нарву происходит в одной части города — к северу от Таллиннского шоссе. Предприниматель покупает недвижимость по соседству со спальными районами, плотной девятиэтажной застройкой, но двигаться в сторону юга, и за железную дорогу, на Кренгольм, все же планирует.

”Кренгольм для нас не так интересен, там не так много девятиэтажных домов. Но все же есть планы купить недвижимость и открыть магазин и на той стороне Нарвы”, — информирует Гросс.

- После покупки Tempo уже не остается никаких сомнений в том, что у вас в отношении Нарвы очень серьезнее планы и реализуете вы их стремительно. Сколько магазинов Grossi вы видите в Нарве в идеальном случае?

- Для такого большого города как Нарва, в котором 60 тысяч жителей, 10 магазинов Grossi — было бы нормально. Скоро их будет пять, и на этом мы не остановимся.

- Не изменит ли ваши планы, не перевернет ли с ног на голову весь рынок розничной торговли вторжение в Эстонию сети Lidl?

- Конечно, все будет сложнее. Они займут процентов 10 рынка, но 90 останется остальным. Уже столько лет говорят, что магазинов в Эстонии уже слишком много и куда еще… Но опыт показывает, что новые магазины становятся востребованными. Мы делаем ставку на местные продукты собственного производства, например, сырое мясо не в вакуумных упаковках, а Lidl этого предложить не может.