05.11.2018, 19:00

ФОТО: Экспансия сети Grossi в Нарву впечатляет. Олег Гросс купил очередной торговый центр, Tempo, и останавливаться не намерен

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в Нарве будет 10 Grossi?
Роман Викулов
Роман Викулов
 
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ФОТО: Экспансия сети Grossi в Нарву впечатляет. Олег Гросс купил очередной торговый центр, Tempo, и останавливаться не намерен
Roman Vikulov

На прошлой неделе Олег Гросс приобрел очередной, уже пятый, объект недвижимости в Нарве — масштабный мебельный центр Tempo, где планирует открыть магазин Grossi. В идеальном случае, по его словам, в Нарве может появиться 10 магазинов торговой сети, а вторжение Lidl в Эстонию планы развития не перечеркнет.

Гросс приобрел Tempo у Astri Grupp. Сейчас в мебельном центре крупнейшими арендаторами являются Sotka, Asko и Diivaniparadiis. До 2015 года на первом этаже Tempo работал продуктовый магазин, Konsum, а до него — A&O.

Олег Гросс сказал Delfi, что с появлением Grossi в этом центре, который, конечно, также расположится на первом этаже, торговля мебелью там сохранится. Время открытия Grossi в Tempo, по его словам, зависит о того, когда удастся договориться с Asko.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Первый магазин Grossi в Нарве открылся меньше двух месяцев назад в приобретенном Гроссом здании на улице Пяхклимяэ, где ранее размещался небольшой рынок.

Предприниматель чрезвычайно доволен результатами, которые показывает первый нарвский Grossi.

”Они превзошли все наши ожидания. Финансовые показатели очень хорошие, притом, что это сложное место — с одной стороны магазина в паре сотен метров находится Prisma, с другой, на том же расстоянии, - Maxima”.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Этот Maxima, на улице Пяхклимяэ, не очень долго будет конкурентом Grossi — Олег Гросс, как мы сообщали ранее, приобрел и это здание. Договор об аренде у Maxima заканчивается в сентябре 2020 года, после чего там откроется Grossi.

Гросс купил и огромный торговый центр Megamarket, Раквере, 71, в котором в числе прочего находится магазин Rimi. Что интересно, Grossi не планирует прийти его место.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

”Площади, которые Rimi занимает, слишком маленькие для нас. Мы создадим магазин в другой части центра”, — говорит Олег Гросс, допуская, что до какого-то момента конкуренты будут соседями.

Планы в отношении Narva Tsentrum, где расположен единственный нарвский рынок, у предпринимателя пока не очень определенные. Grossi появится и в этом приобретенном Гроссом здании, но не в ближайшей перспективе.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

”Сложно сказать, когда именно это произойдет, — сообщает Гросс. — Нарвитяне любят этот рынок, и там очень хорошие арендаторы. В 2019 году все точно останется как есть, а в 2020-м — посмотрим”.

Примечательно, что пока экспансия сети Grossi в Нарву происходит в одной части города — к северу от Таллиннского шоссе. Предприниматель покупает недвижимость по соседству со спальными районами, плотной девятиэтажной застройкой, но двигаться в сторону юга, и за железную дорогу, на Кренгольм, все же планирует.

Кренгольм для нас не так интересен, там не так много девятиэтажных домов. Но все же есть планы купить недвижимость и открыть магазин и на той стороне Нарвы”, — информирует Гросс.

- После покупки Tempo уже не остается никаких сомнений в том, что у вас в отношении Нарвы очень серьезнее планы и реализуете вы их стремительно. Сколько магазинов Grossi вы видите в Нарве в идеальном случае?

ТОП

- Для такого большого города как Нарва, в котором 60 тысяч жителей, 10 магазинов Grossi — было бы нормально. Скоро их будет пять, и на этом мы не остановимся.

- Не изменит ли ваши планы, не перевернет ли с ног на голову весь рынок розничной торговли вторжение в Эстонию сети Lidl?

- Конечно, все будет сложнее. Они займут процентов 10 рынка, но 90 останется остальным. Уже столько лет говорят, что магазинов в Эстонии уже слишком много и куда еще… Но опыт показывает, что новые магазины становятся востребованными. Мы делаем ставку на местные продукты собственного производства, например, сырое мясо не в вакуумных упаковках, а Lidl этого предложить не может.

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