ФОТО: Экс-министр иностранных дел Марина Кальюранд встретилась с жителями Кохтла-Ярве

В понедельник читальный зал Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки заполнили люди, говорящие на разных языках. Они пришли на встречу с бывшим министром иностранных дел Эстонии Мариной Кальюранд.

Перед началом встречи некоторые спрашивали друг друга: с чего вдруг бывший министр, бывший кандидат на пост президента Эстонии решила встретиться с народом? Вроде бы до следующих выборов еще далеко?

Портал Delfi решил поинтересоваться у Марины Кальюранд: что привело ее в Кохтла-Ярве, какова цель ее приезда?

Во-первых, спасибо за приглашение, очень приятно быть сегодня здесь. Цель приезда — встреча с жителями города. Хочу узнать, что они думают о внешней и внутренней политике государства, ответить на их вопросы. И неважно, на каком языке они удут ко мне обращаться.

Как вы сами оцениваете внешнюю и внутреннюю политику Эстонии?

Я довольно часто бываю за границей. Когда я встречаюсь с жителями других государств, нахожусь на каких-либо конференциях, то все больше чувствую насколько у нас все хорошо, насколько у нас жизнь становится лучше, а люди — счастливее. Да, Эстония сегодня — не идеальное государство. Идеальных государств не бывает. Всегда есть что-то, что могло бы быть лучше. Могла быть лучше работа, больше зарплата, лучше здоровье, медицина. Но, в общем, по-моему, жизнь в Эстонии прекрасна.

А есть какая-то разница в том, что волнует людей в ”русской” Эстонии и там, где проживает большинство эстонцев?

Ну, я не согласна с тем, что есть русская и эстонская Эстонии. Эстония одна.

Конечно, одна. Вы же понимаете, что я говорю о местах компактного проживания языковых групп населения страны. Так есть какая-то разница в восприятии действительности?

По-моему, вопросы, волнующие людей, везде одинаковые. Это будущее детей, образование, работа, зарплаты, пенсии, здравоохранение.

Портал Delfi попросил бывшего министра иностранных дел, которую с Северо-востоком Эстонии связывают особые отношения, прокомментировать недавнее высказывание известного эстонского политика, заседающего в парламенте: ”Ида-Вирумаа — анклав России, которая проявляет агрессию в отношении своих соседей. Аналогия здесь крайне неуместна, любой референдум в Ида-Вирумаа — это акт агрессии со стороны России. Это доказывается событиями в Крыму. Ида-Вирумаа вне России не является ничем. Каталония — историческая область в составе Испании, у нее своя история, а Ида-Вирумаа истории не имеет, и никакого самоопределения тут быть не может, может быть только агрессия со стороны России”.

”Я не должны отвечать за высказывания этого политика, но с ним я полностью не согласна. Я считаю, что Ида-Вирумаа является частью истории Эстонии, имеет и свою историю, как Сааремаа, Таллинн, любой другой регион Эстонии. А то, что регион якобы является анклавом, да еще враждебно настроенным к остальной Эстонии, я этого здесь ни разу не видела. Никогда, общаясь с людьми, я ничего подобного не слышала. Да, у нас может быть разное понимание отдельных вопросов, и это — нормально, это и есть демократия. Но я же вижу, как в Ида-Вирумаа люди болеют за Эстонию, хотят, чтобы она была прекрасным государством, где могли бы достойно жить их дети и внуки”, — ответила Кальюранд.

После встречи с жителями города, Марина Кальюранд подарила Центральной библиотеке Кохтла-Ярве книги.