Старый Новый год жители Кохтла-Ярве Альфред Блумберг и Александр Микшин отметили под новогодней елкой в Вахтраском центре творчества. На ”елочку” пришли их многочисленные друзья из родного города и Таллинна. Так уж совпало, что не только новогодний праздник, но и 70-летний юбилей Альфреда и Александра стал поводом для праздника.

Поздравить 70-летних жителей города пришла председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания Рийна Иванова. Она вручила юбилярам благодарственные письма и подарки, отметила, что их поколение внесло большой вклад в развитие города.

Председатель содружества ветеранов и пенсионеров Валерий Тумко, который месяц назад также отметил свое 70-летие, тепло поздравил юбиляров от имени старшего поколения горожан.

Альфред Блумберг был секретарем комитета комсомола сланцеперерабатывающего комбината, возглавлял городскую комсомольскую организацию. В последние советские годы он работал начальником управления торговли. А это, кто помнит, очень ответственная должность: надо было накормить целый город, когда нигде ничего не было. Это, между прочим, один из парадоксов того периода: нигде ничего нет, но у всех все было. Словом, Альфред Блумберг крутился, как мог, но город обеспечивал продовольствием.

Александр Микшин — простой слесарь, работавший на предприятиях сланцехимической промышленности. Качественная работа слесарей гарантировала тогда, как и сейчас, надежность работы агрегатов, безопасность жителей города, который стоит буквально на пороховой бочке.

Однако Блумберг не был бы собой, если бы превратил свой юбилей в ”отчетно-выборное комсомольское собрание”. К друзьям он явился в костюме Деда Мороза и сразу же заявил, что во главе праздничного стола будет сидеть Новый 2017 год, а не какое-то там семидесятилетие. А так как это — год Петуха, он одарил гостей маленькими сувенирами-курочками.

А гости были далеко непростые. Например, приехала из столицы родственница Альфреда Блумберга — заслуженная учительница Сильви Кюлаотс. Настолько заслуженная, что в свое время была награждена орденом Ленина. Портал Delfi поинтересовался у Сильви, когда дети были умнее: при ”старом режиме” или теперь?

"Теперь дети намного умнее и продвинуты больше, так как у них больше современных возможностей. А то, что они лучше успевают в точных науках, а в гуманитарных их знания оставляют желать лучшего, тут надо спрашивать и с родителей тоже, не только со школы", — тветила она.

Юбиляров поздравил также старейшина Тойлаской волости Тийт Куусмик.

Альфред Блумберг раскрыл ”военную тайну”, разъяснив, что общего между двумя юбилярами. Мало того, что они вместе учились в школе, так еще в молодости оба проходили срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения. Они знают, что таят в себе спрятанные в шахтах ракеты, поэтому пожелали друг другу, чтобы эти ”звери” никогда не вырвались из своих берлог.

Юбиляры Александр и Альфред на вопрос, ощущают ли они себя на восьмом десятке лет, хором повторили знаменитый возглас Станиславского: ”Не верю”! Правда, Александр добавил: ”Если в зеркало не смотреть”…