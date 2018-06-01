01.06.2018, 20:09

ФОТО: День защиты детей отметили в разных частях Кохтла-Ярве


Евгений Капов
Евгений Капов
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Galerii: 37 pilti
Kohtla-Järve Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

1 июня в разных частях Кохтла-Ярве, разбросанного на большой территории, прошли праздники, посвященные Международному дню защиты детей.

В Ахтмеской части города центром веселой пятницы стал клуб ”Ахмте”, работники которого на время превратились в аниматоров, устроивших для дошкольников игры, аттракционы, различные состязания. Ближе к полудню детей пригласили в зал, где они стали зрителями веселого представления театра ”Ильмарине”.

В Ярвеской части Кохтла-Ярве праздник организовал Дом творчества школьников, творческие коллективы которого устроили концерт на свежем воздухе. Здесь также детям были предоставлены аттракционы, игры, мастер-классы.

Клуб Сомпаской части города, относящийся к Кохтла-Ярвескому Культурному центру, День защиты детей встречал гостей — воспитанников Кохтла-Ныммеского детского дома Тойлаской волости. Детей из уезда театральная студия ”Ежики” пригласила на премьеру спектакля ”Душа подушки”, доказав тем самым, что ”Еж” не только умеет воевать, но и может радовать детей.

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