ФОТО: День ветеранов вызвал минимальный интерес у нарвитян

За день до официальной даты в Нарве отметили День ветеранов Сил обороны Эстонии. Тематическое мероприятие прошло в торговом центре Fama и рядом с ним 22 апреля.

Несмотря на неплохую рекламу, информационной частью нарвского торжества заинтересовалось разве что пара десятков человек. Примерно столько народа слушало непосредственного участника международных военных миссий Сил обороны Эстонии, то есть одного из чествуемых ветеранов. Тот рассказал более-менее подробно о том, что эстонские военные делают в командировках в горячие точки, в каких условиях приходилось жить в Афганистане, покинутом эстонцами в 2014-м. Та же аудитория была и у заместителя командующего Силами обороны Эстонии бригадного генерала Индрека Сиреля, сделавшего небольшое сообщение об общем смысле праздника.

Гораздо больше внимания нарвитян досталось военной технике и образцам оружия, демонстрировавшимся на парковке Fama военными, лица которых через одного были окрашены в маскировочный зеленый цвет. Нарвитяне, проходившие мимо, в торговый центр, или из него, подходили поближе, с большим энтузиазмом фотографировались с пулеметом, гранатометом, автоматом, бронетраспортером Pasi XA–180EST, основательно замаскированным автомобилем Mercedes-Benz 250GD. Задавали военным вопросы, в основном касающиеся техники, вооружения.

Из музыкальных развлечений нарвитянам предложили выступление скрипачки, которой было все-таки недостаточно, чтобы собрать заранее публику. Обещанный военный оркестр сыграть не празднике не смог из-за занятости, а никаких популярных групп и не планировалось.

Напомним, что 23 апреля в 19.30 в Таллинне на площади Свободы начнется концерт по случаю Дня ветеранов — Veteranirock. На сцену выйдут Хор европейских солдат армии США, рок-групппа Ziggy Wild и украинская певица Руслана.

День ветеранов миссий Сил обороны Эстонии в горячих точках планеты был учрежден в 2013 году. Он должен напоминать обществу о том, что среди нас есть 2700 соответствующих ветеранов, помогать им находить место в мирной Эстонии, стимулировать их вовлечение в общественную жизнь.