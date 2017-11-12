ФОТО: День полиции собрал в Йыхви много жителей разного возраста

В воскресенье все торговые центры Эстонии помогли стражам правопорядка организовать для жителей городов и волостей страны празднование Дня эстонской полиции, которая в будущем году отметит вместе с республикой свое 100-летие.

В Йыхви центром праздника стал торговый центр Jewe. На стоянке перед ним сотрудники Идаской префектуры полиции и погранохраны демонстрировали служебную технику, работающую на суше и воде. А на втором этаже центра развернулись показательные выступления кинологов со своими служебными собаками.

Фактически, все службы префектуры демонстрировали свои навыки, и даже раскрыли кое-какие ”секреты”. Столы, за которыми показывали основы своей работы эксперты-криминалисты, собрали много детей, желающих ”откатать пальчики”, посмотреть, как выявляются отпечатки на самых разных материалах.

Большой ажиотаж вызвало показательное выступление группы быстрого реагирования, продемонстрировавшей действия по задержанию ”вооруженного преступника”.

Был среди полицейских и сотрудник префектуры Сергей Маточкин. И не один, а супругой. С ней пришел на праздник и его сын Максим.

Руководителя Йыхвиского отделения полиции Идаской префектуры Калле Куусика и взрослые, и дети буквально засыпали вопросами. Еле удалось оторвать его от любопытных, чтобы задать свои вопросы:

- Господин Куусик, День полиции совпал с Днем отца. Известно, что вы — сами папа, у вас есть сын. Что, по-вашему, надо делать, чтобы из мальчика вырос мужчина?

- Для мальчика нужны дисциплина и жесткое слово. Своего ребенка надо учить только на личном примере. Тогда из него вырастет настоящий мужчина, который станет в будущем хорошим отцом.

- А вам не обидно, что одновременно два праздника — День полиции и день отца? Были бы в разные дни, было бы два подарка. А так, наверное, один презент?

- Почему же, с каждым праздником меня семья поздравила отдельно. Почему мне должно быть обидно? Я здесь среди жителей Ида-Вирумаа, мы вместе с ними празднуем годовщину полиции. А вечером мы отметим праздники в семейном кругу.

- Что, по-вашему, самое трудное для полицейских в Ида-Вируском регионе?

- То же самое, что и в других местах Эстонии. Я бы не сказал, что Ида-Вирумаа — это какой-то особенно трудный регион. Здесь перед полицией стоят те же самые задачи, что и везде: обеспечить порядок, безопасность жителей.

- С праздником вас и ваших коллег.