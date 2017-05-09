ФОТО: День победы в Нарве прошел спокойно, флаги ни у кого не отбирали

9 мая в Нарве собрало около 2 тысяч человек. День Победы прошел очень спокойно и символику, которую кто-то мог счесть провокативной, у участников праздника полиция не изымала.

Нарвитянин Максим, присутствовавший на празднике с копией знамени победы, со звездой, с серпом и молотом, сказал Delfi, что полиция обратила на него внимание, когда он ездил по Нарве с этим флагом, закрепленном в окне машины.

"Они мне сказали, что знамя закрывает обзор другим водителям, мешает движению, — рассказал Максим. — Знаю, что и другим ребятам с флагами говорили то же самое. Но знамена ни у кого не забирали".

Максим сказал, что на митинге-концерте на Петровской площади полиция не просила убрать флаг: "Нет, никто не подходил, никто ничего не говорил".

В рамках нарвского праздника прошла акция "Бессмертный полк". Портреты предков, участников войны, нарвитяне несли в общей колонне.

"Я шел с портретом моего родного дядьки, Дементьева Геннадия Яковлевича. Он олицетворяет для меня 9 мая. Мои родные деды тоже воевали, но их фотографий времен войны просто не осталось. Уверен, что дяде Гене понравилось бы, что он таким образом участвовал в нарвском празднике", — сказал Delfi нарвитянин Олег Федоров.