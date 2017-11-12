ФОТО: День отца в Йыхви стал семейным праздником

Два экипажа Восточного Спасательного департамента и один БТР от вооруженных сил первыми встретили жителей Йыхви, которые пришли к Концертному дому на праздник, посвященный Дню отца. Как ни странно, к технике и вооружению интерес проявили не только мальчишки, но и девочки. Их папы, которые в разное время и в разных странах прошли армейскую школу, охотно давали комментарии своим детям.

Однако главная часть праздника состоялась в самом Концертном доме. В большом зале участников праздника ждала концертная программа, в фойе работали выставки и мастер-классы кружков Йыхвиского центра отдыха и занятий по интересам, были организованы игры и аттракционы для детей.

Руководитель этого центра Анна Уттендорф сказала порталу Delfi, что каждый год перед организаторами стоит главная задача — сделать этот праздник по-настоящему семейным, чтобы он был интересен детям, их родителям, бабушкам и дедушкам.

В этом году гости праздника увидели представление силламяэского тетра ”Другое небо”. В фойе работала передвижная телестудия Молодежного телевидения Ида-Вирумаа. Дети могли записать поздравления своим папам, и эти ”телевизионные открытки” демонстрировались на большом экране.

А вы знаете, что желали дети своим отцам в праздничный день? Чтобы был мир и лад вокруг. Но, почему-то, все дети, будто сговорившись, на камеру желали своим папам ”зарплаты побольше”. А еще они желали отцам, чтобы у тех было больше свободного времени для занятий с ними. И, конечно же, поздравляя пап, дети признавались им в любви.

Сотрудник Спасательного департамента Владимир Лукацевич после показа техники детям, направился в Концертный дом, чтобы посмотреть, как на празднике соблюдаются правила противопожарной безопасности. Просим его на секундочку отвлечься от дел и ответить на вопрос:

- Что главное в ”работе” отца?

- Все главное. В этом деле не бывает ничего второстепенного. И работа по воспитанию детей получится, если ее делать с любовью. Ребенок должен чувствовать, что его любят. Тогда и он будет отвечать тебе любовью. И не надо унывать даже в самых сложных ситуациях. Дети должны расти оптимистами. У меня сын, которому 14 лет. Он занимается спортом, а это очень важно для мальчика. Приятно, что сегодня сын и дочка поздравили меня с Днем отца и пожелали хорошего рабочего дня.