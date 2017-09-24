ФОТО: День народов Эстонии в Ида-Вирумаа отметили "Творческим котлом"

В четырнадцатый раз в Йыхви закипел ”Творческий котел народных культур”. По традиции этим фестивалем ”Rahvuskultuuride loomepada” на Северо-востоке страны отметили День народов Эстонии.

На этот праздник съезжаются представители национальных культурных обществ, которые объединены в Круглый стол при уездном старейшине Ида-Вирумаа. Почетные участники фестиваля каждый раз приезжают из-за пределов Эстонии. В этом году в Йыхви прибыли гости из Польши — танцоры украинского народного коллектива ”Черемош”. Их принимало украинское землячество ”Водограй” из Силламяэ. Этот коллектив стал изюминкой вечернего фестивального гала-концерта, в котором выступили представители национальных культурных обществ Ида-Вирумаа.

Почетными гостями фестиваля стали депутаты Рийгикогу Валерий Корб и Дмитрий Дмитриев, руководители местных самоуправлений Ида-Вирумаа, работники Министерства культуры и Фонда интеграции.

На открытии фестиваля выступил Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Михайлович Петров. Он поздравил участников фестиваля с Днем народов Эстонии и отметил важную роль, которую играют культурные связи в восстановлении добрососедских отношений между государствами.

Фестиваль ”Творческий котел” организуется в Йыхви при поддержке местных самоуправлений, государственных и общественных организаций. И на этот раз праздник профинансировали Министерство культуры Эстонии, Фонд интеграции и Йыхвиская волость.

Одна из организаторов фестиваля — руководитель Йыхвиского центра культуры и досуга Анне Уттендорф отметила, что в этом году, который в Эстонии объявлен годом молодежной культуры, особое внимание на фестивале уделено связи поколений. Этой же теме была посвящена прошедшая в рамках фестиваля конференция. На ней выступили вице-канцлеры Министерства культуры Аннели-Ли Реймаа, Пирет Хартман и руководитель Фонда интеграции Иренэ Кяосаар.

В концертном доме были представлены две выставки юных художников. Одну экспозицию составили рисунки участников творческого конкурса ”Мой чудесный Ида-Вирумаа”, другая называется ”Украина глазами детей”. На фестивале работали выставки и мастер-классы национальных культурных обществ Ида-Вирумаа.

Из Лохусуу приехали члены культурного общества ”Логовесть”, из Нарвы — члены общества ”Русич”.

Валерий Корб возглавляет в Рийгикогу парламентскую группу ”Эстония — Республика Беларусь”, видимо, поэтому он и уделил особое внимание экспонатам общества белорусской культуры Ида-Вирумаа ”БЭЗ”.

Возле экспозиции еврейской общины Ида-Вирумаа участники фестиваля узнали о традиции празднования Нового года, который по иудейскому календарю два дня назад отметили евреи Эстонии. Еврейская община на фестивале вручала подарки — календари на 5778 год от Сотворения мира.

На втором этаже нарвские ”Русичи” вели бой на мечах. И пели песни. На проходящих в рамках фестиваля литературных чтениях, которые провели члены Объединения литераторов Эстонии ”Русское слово”, хор из Нарвы исполнил песню, написанную на слова руководителя этого объединения Веры Свечиной. Песня посвящена Нарве.

Портал Delfi обратился с вопросом к послу Российской Федерации Александру Петрову.

- Господин посол, в своем недавнем интервью эстонским СМИ вы отметили улучшение эстонско-российских отношений, в частности, в области культурного сотрудничества. Вы привели в пример Дни Санкт-Петербурга в Эстонии. Это единичный пример, или же существует какое-то системное сотрудничество?

- Действительно, при сложности наших двухсторонних отношений на межгосударственном уровне у нас есть направления, которые показывают, как могут и как сотрудничают народы наших стран. Это касается и межрегиональных связей, и нашего сотрудничества в сфере культуры. Только что прошли в Эстонии Петербургские дни, на которых была представлена программа, высоко оцененная многочисленными зрителями. Напомню, что мы готовимся к проведению в Эстонии очередного театрального фестиваля ”Золотая маска”, в рамках которого спектакли будут показаны в Таллинне и Нарве. В этом году с успехом прошел первый фестиваль Петра Ильича Чайковского в Хаапсалу, который также вызвал большой интерес. Примеров немало, и это вселяет надежду на то, что наши отношения смогут выйти на уровень настоящего добрососедства и партнерства, — сказал Александр Петров.

На вопрос о том, как он оценивает роль сотрудничества на уровне местных самоуправлений в условиях, когда не только в Эстонии обострились межнациональные отношения, депутат парламента Валерий Корб ответил, что он не считает отношения между людьми, живущими в Ида-Вирумаа, какими-то ”обостренными”. По словам Валерия Корба, конфликты здесь возникают иногда на бытовом уровне, но никакой национальной вражды нет. И миру между людьми разных национальностей способствуют местные власти, которые всячески поддерживают культурное сотрудничество с самоуправлениями Северо-запада России.

Участников ”Творческого котла” с Днем народов Эстонии поздравил министр культуры Индрек Саар.