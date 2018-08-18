18.08.2018, 13:30

ФОТО DELFI: В Нарве изготовили самый большой в мире бутербродный торт

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST
Maailma suurim võileivatort
Maailma suurim võileivatortFoto: Roman Vikulov, Delfi

В рамках Нарвской летней ярмарки, традиционно проводящейся Ида-Вирумааским центром профессионального образования, учащимися центра был изготовлен бутербродный торт, самый большой в мире, как утверждают организаторы.

Скорее всего, заявление о рекордно большом торте было сделано немного самоуверенно, но это наверняка самый большой бутербродный торт, посвященный 100-летию Эстонской Республики.

Торт составляют буквы и цифры — ЕV100, а в его содержимом есть и мясные шарики, и соленая салака, и ветчина, и кровяная колбаса.

Tallinn Hockey weekend
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