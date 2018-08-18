ФОТО DELFI: В Нарве изготовили самый большой в мире бутербродный торт

Скорее всего, заявление о рекордно большом торте было сделано немного самоуверенно, но это наверняка самый большой бутербродный торт, посвященный 100-летию Эстонской Республики.

Торт составляют буквы и цифры — ЕV100, а в его содержимом есть и мясные шарики, и соленая салака, и ветчина, и кровяная колбаса.