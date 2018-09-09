09.09.2018, 11:30

ФОТО DELFI: В Ивангороде проходит исторический фестиваль ”Ивангородский рубеж”. У него есть два больших недостатка

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Ajalooline festival, Ivangorod Foto: Ronan Vikulov, Delfi

В Ивангородской крепости в этот уикенд проходит фестиваль ”Ивангородский рубеж”, посвященный рыцарскому периоду и собравший любителей истории со всей России. При всех его неопоримых достоинствах у фестиваля есть два серьезных недостатка — всего одна урна для мусора на всю крепость и ни одной точки питания.

Большая часть публики прибывает на фестиваль не из Ивангорода, но нарвитян, например, на нем мало. Много петербуржцев, судя по припаркованным у крепости автобусам.

При том, что Ивангород является приграничной зоной, въезд в которую разрешен только местным жителям, обладателям специальных разрешений или шенгенской визы, для фестиваля сделали, скажем, послабление — перед контрольным пунктом на границе города продают билеты на фестиваль, с которыми россиян пропускают.

При всех неоспоримых достоинствах фестиваля, который точно недооценен нарвитянами, у него есть два недостатка. Это удивительно, но на этом мероприятии нет ни одной точки питания, даже пирожки не продают, только пряники. Из-за этого многие гости не задерживаются, отправляясь искать место для обеда в городе. Не менее удивительно то, что мусор можно выбросить в крепости только в одном месте, превратившемся в свалку.

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