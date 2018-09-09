ФОТО DELFI: В Ивангороде проходит исторический фестиваль ”Ивангородский рубеж”. У него есть два больших недостатка

Большая часть публики прибывает на фестиваль не из Ивангорода, но нарвитян, например, на нем мало. Много петербуржцев, судя по припаркованным у крепости автобусам.

При том, что Ивангород является приграничной зоной, въезд в которую разрешен только местным жителям, обладателям специальных разрешений или шенгенской визы, для фестиваля сделали, скажем, послабление — перед контрольным пунктом на границе города продают билеты на фестиваль, с которыми россиян пропускают.

При всех неоспоримых достоинствах фестиваля, который точно недооценен нарвитянами, у него есть два недостатка. Это удивительно, но на этом мероприятии нет ни одной точки питания, даже пирожки не продают, только пряники. Из-за этого многие гости не задерживаются, отправляясь искать место для обеда в городе. Не менее удивительно то, что мусор можно выбросить в крепости только в одном месте, превратившемся в свалку.