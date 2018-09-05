05.09.2018, 15:30

ФОТО DELFI: Торжественно открыли электростанцию "Аувере", вырабатывающую электроэнергию с 2015 года

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rus.delfi.ee
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Galerii: 25 pilti
Foto: Karin Kaljuläte

После завершения последних испытаний в августе произошла передача объкта клнцерну "Eesti Energia, а сегодня - официальное открытие электростанции "Аувере", подобной которой в Эстонии уже не появится никогда. В церемонии принял участие премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

1 августа правление Eesti Energia подписало и выдало компании General Electric сертификат о передаче управления электростанцией (Provisional Acceptance), а это значит, что управление электростанцией переходит к дочернему предприятию Eesti Energia — Enefit Energiatootmine.

Гарантийный период проверки надежности работы электростанции Аувере будет длиться два года. Работающая на местных видах топлива электростанция способна покрыть более четверти объема потребления электроэнергии Эстонии.

Помимо сланца, на электростанции Аувере в качестве топлива можно также использовать биомассу, торф и сланцевый газ.

В качестве последних испытаний электростанция Аувере прошла 28-дневный тест на надежность работы, тесты на КПД и выбросы, а в начале июля также было успешно проведено последнее сетевое испытание Elering. Все испытания дали положительный результат.

Электростанция Аувере может покрыть свыше 25% объема потребления электроэнергии в Эстонии, то есть приблизительно 2,2 ТВтч в год. Годовое потребление электроэнергии в Эстонии в среднем составляет 8 ТВтч. Мощность электростанции Аувере, составляющая 300 МВт, частично компенсирует выведение из эксплуатации старых производственных единиц, которые завершат свою работу в 2019 году, и после закрытия которых на рынке будет примерно на 600 МВт мощностей меньше. В то же время, электростанция Аувере станет, видимо, последней подобной станцией в истории производства электроэнергии в Эстонии, потому что в соответствии с ожиданиями собственника концерн Eesti Energia в дальнейшем полностью сфокусируется в сфере крупной энергетики на совместном производстве масла и электроэнергии.

Станция Аувере может использовать разные местные виды топлива: до 100% сланца, до 50% биомассы, до 20% торфа и до 10% сланцевого газа. Электростанция Аувере может производить почти 1 ТВтч возобновляемой энергии в год.

В августе 2017 года предприятие General Electric завершило на электростанции Аувере работы по установке нового рукавного фильтра, а это гарантирует, что выбросы в атмосферу останутся в пределах регулируемых предельных норм и во время работы станции на полную мощность. В соответствии с договором, уровень выбросов пыли на станции в два раза ниже, чем на более старых электростанциях Eesti Energia.

Договор о строительстве электростанции был заключен в январе 2011 года. Размер инвестиции в строительство электростанции Аувере составил в общей сложности 610 миллионов евро, что на 28 миллионов евро меньше заложенной в бюджете стоимости.

Электростанция Аувере была впервые подключена к электросети в мае 2015 года, и с этого времени станция произвела в общей сложности 4,3 ТВтч электроэнергии.

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