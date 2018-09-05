ФОТО DELFI: Торжественно открыли электростанцию "Аувере", вырабатывающую электроэнергию с 2015 года

Электростанция Аувере может покрыть свыше 25% объема потребления электроэнергии в Эстонии, то есть приблизительно 2,2 ТВтч в год. Годовое потребление электроэнергии в Эстонии в среднем составляет 8 ТВтч. Мощность электростанции Аувере, составляющая 300 МВт, частично компенсирует выведение из эксплуатации старых производственных единиц, которые завершат свою работу в 2019 году, и после закрытия которых на рынке будет примерно на 600 МВт мощностей меньше. В то же время, электростанция Аувере станет, видимо, последней подобной станцией в истории производства электроэнергии в Эстонии, потому что в соответствии с ожиданиями собственника концерн Eesti Energia в дальнейшем полностью сфокусируется в сфере крупной энергетики на совместном производстве масла и электроэнергии.

Станция Аувере может использовать разные местные виды топлива: до 100% сланца, до 50% биомассы, до 20% торфа и до 10% сланцевого газа. Электростанция Аувере может производить почти 1 ТВтч возобновляемой энергии в год.

В августе 2017 года предприятие General Electric завершило на электростанции Аувере работы по установке нового рукавного фильтра, а это гарантирует, что выбросы в атмосферу останутся в пределах регулируемых предельных норм и во время работы станции на полную мощность. В соответствии с договором, уровень выбросов пыли на станции в два раза ниже, чем на более старых электростанциях Eesti Energia.

Договор о строительстве электростанции был заключен в январе 2011 года. Размер инвестиции в строительство электростанции Аувере составил в общей сложности 610 миллионов евро, что на 28 миллионов евро меньше заложенной в бюджете стоимости.

Электростанция Аувере была впервые подключена к электросети в мае 2015 года, и с этого времени станция произвела в общей сложности 4,3 ТВтч электроэнергии.