ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд отправилась в Нарву на поезде

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Утром 23 января президент Керсти Кальюлайд отправилась в Нарву поездом из Таллинна, чтобы произнести речь на мероприятии, посвященном объявлению Нарвы в качестве претендента на титул культурной столицы Европы в 2024 году.