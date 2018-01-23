23.01.2018, 09:33

ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд отправилась в Нарву на поезде

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Прийт Симсон
Фото: Прийт Симсон
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ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд отправилась в Нарву на поезде
Foto: Priit Simson

Утром 23 января президент Керсти Кальюлайд отправилась в Нарву поездом из Таллинна, чтобы произнести речь на мероприятии, посвященном объявлению Нарвы в качестве претендента на титул культурной столицы Европы в 2024 году.

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