ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд отправилась в Нарву на поезде

23.01.2018, 09:33ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд отправилась в Нарву на поезде (36) Фото: Прийт Симсон EST Foto: Priit Simson Утром 23 января президент Керсти Кальюлайд отправилась в Нарву поездом из Таллинна, чтобы произнести речь на мероприятии, посвященном объявлению Нарвы в качестве претендента на титул культурной столицы Европы в 2024 году. Share 0 LiveJournal Читайте также: ЕвропаКерсти КальюлайдНарваТаллинн 83 000€Tallinn, Квартира139 000€Tallinn, Квартира126 500€Tallinn, КвартираОт хозяина!179 900€Tallinn, Квартира157 000€Rae vald, Квартира180 000€Tallinn, Квартира85 000€Tallinn, Квартира120 000€Tallinn, Квартира102 900€Tallinn, Квартира155 000€Tallinn, Квартира424 900€Tallinn, Квартира118 900€Tallinn, Квартира204 900€Tallinn, Квартира Зарегистрированные (4) Анонимные (32) Оставить комментарий либо комментировать анонимно Опубликовать Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами Транслит Читать комментарии Читать комментарии РЕКЛАМА