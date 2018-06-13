13.06.2018, 15:33

ФОТО DELFI: Президент будет жить в Нарве в скромной недорогой гостинице

 (60)
свободных номеров уже нет
Роман Викулов
Роман Викулов
EST 43
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Külalistemaja Elektra Foto: Roman Vikulov

Мало кто сомневался в том, что во время своего продолжительного визита в Нарву в августе этого года президент Эстонии поселится в одном из современных спа-отелей Нарва-Йыэсуу. Но Керсти Кальюлайд решила сделать свой визит стопроцентно нарвским, и канцелярия президента удивила всех, забронировав номера в крохотном гостевом доме Elektra, где можно переночевать всего за 40 евро.

Это цена одноместного номера, двухместный обойдется в 45 евро.

Гостевой дом Elektra расположен в левом крыле офисного здания предприятия VKG Elektrivõrgud, входящего в концерн VKG.

Специалист концерна по связям с общественностью Ирина Боенко сказала Delfi, что выбор президента был приятным сюрпризом и для них — VKG не предлагал Кальюлайд место для проживания

"Мы очень рады, что президент Керсти Кальюлайд будет жить у нас. Сделаем все возможное, чтобы ее пребывание в Нарве было приятным и безопасным", — сказала Боенко.

В паре сотен метров от маленькой гостиницы идет строительство нарвского театрального центра Vaba Lava, но его откроют только в декабре, и Кальюлайд близостью новейшего учреждения культуры не насладится.

Кальюлайд будет работать в Нарвском колледже ТУ, а общежитие колледжа расположено опять же в паре сотен метров от Elektra. Там президенту точно было бы неуютно — общежитие старое, его скоро снесут, построив новое.

В ближайшие три недели все шесть номеров в гостевом доме заняты и желающие оказаться в президентских номерах, могут особо не торопиться.

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