20.03.2017, 20:05

ФОТО DELFI: Нарвские центристы обсуждают, будет ли Тоом баллотироваться на местных выборах

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Нарвские центристы обсуждают, будет ли Тоом баллотироваться на местных выборах
Foto: Andres Putting

Сегодня в Нарве проходит конгресс Нарвского округа центристов, на котором, вероятно, и выяснится, будет ли евродепутат Яна Тоом баллотироваться на местных выборах.

Депутат Европарламента, член Центристской партии Яна Тоом будет баллотироваться на выборах в органы местного самоуправления в октябре этого года, но в Нарве или в Таллинне, она пока не говорит.

Яна Тоом подтвердила Delfi, что она будет баллотироваться на муниципальных выборах осенью. По словам Тоом, она обсуждала выдвижение своей кандидатуры со многими людьми, в том числе с председателем партии Юри Ратасом. Где Тоом будет баллотироваться, она пока говорить не захотела. "Люди должны узнать об этом от меня", — указала Тоом на однопартийцев в округе, где будет баллотироваться.

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