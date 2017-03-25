ФОТО DELFI: Кренгольмская мануфактура ждет возрождения

Кренгольмская мануфактура в Нарве, когда-то являвшаяся крупнейшим предприятием Европы, сейчас стоит почти пустая. Историческому комплексу пророчат фантастические перспективы для развития, но ему даже не получить финансирования от EAS на открытие маленького музея.

Хоть здание мануфактуры и стоит пустым, но по территории в 30,3 гектара можно прогуляться во время еженедельных экскурсий. Научный руководитель Нарвского музея Иво Пости говорит, что иногда приходит сто человек, иногда только два.

Четыре массивных фабрики на берегу реки Нарвы ожидают возрождения. Все же, они сейчас не совсем пустые — две фирмы с общим числм в 300 сотрудников арендуют помещения в одном из зданий.

Ida-Virumaa põnevamad turismiatraktsioonid Foto: Madis Veltman

От сотрудников текстильной фабрики срхранилось напоминание — стена из сигаретных пачек.

Töötajate suitsupakid Foto: Madis Veltman

Территорией управляет созданная в 2007 году OÜ Narva Gate, которая также очистила здание от возведенных в советское время пристроек — поэтому в некоторых местах на стенах виднеется краска.

Kreenholmi vabrikute küljest lammutati nõukogudeaegsed juurdeehitused Foto: Madis Veltman

Narva Gate планирует в течение 20 лет превратить мануфактуру в модный центр с квартирами класса люкс, развлекательными и культурными заведениями, художественными галереями, помещением для проведения концертов и конференц-центром.

Kreenholmi vabrikute sambad Foto: Madis Veltman

Иво Пости считает план фантастикой, так как пока мануфактура даже не может получить финансирование от EAS на создание Кренгольмского музея.