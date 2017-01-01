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ФОТО DELFI: Какая красота! В небе над Нарва-Йыэсуу — россыпь разноцветных огней
Нарва-Йыэсуу сегодня гуляет и веселится! В полночь небо над городом переливалось всеми возможными и невозможными цветами.
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