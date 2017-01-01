ФОТО DELFI: Какая красота! В небе над Нарва-Йыэсуу — россыпь разноцветных огней

Aastavahetuse ilutulestik Narva-Joesuus 2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA Нарва-Йыэсуу сегодня гуляет и веселится! В полночь небо над городом переливалось всеми возможными и невозможными цветами. Смотрите фото! Share 0 LiveJournal