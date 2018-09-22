22.09.2018, 20:30

ФОТО DELFI: Фестиваль Station Narva поражает масштабом и уровнем организации. Сегодняшние хедлайнеры - Echo and the Bunnymen

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST
Galerii: 26 pilti
Station Narva 2018 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Вопреки прогнозам скептиков, трехдневный фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, проводящийся на многих площадках, главной из которых является Кренгольмская мануфактура, сумел собрать множество любителей музыки со свей Эстонии и из-за рубежа.

В первый день фестиваля его посетило по разным оценкам (организаторы еще итог не подвели), около 2000 человек, в пиковый момент, на выступлении Tricky, у сцены было больше тысячи. Абсолютное большинство публики — не нарвские люди.

В рамках Station Narva по всему городу проводятся не только концерты, в том числе на неожиданных площадках, например, в пустующем гараже в порту, но и лекции, обсуждения, стендап, и даже День бизнеса и инноваций. На самом Кренгольме кроме главной сцены во дворе Старопрядильной фабрики есть еще две, в бывших ценах.

Гости фестиваля отмечают высокий уровень организации, продуманность многих моментов, а нарвитян удивляет, прежде всего, не нарвский масштаб.

Главные звезды второго дня фестиваля — ливерпульские легенды пост-панка и психоделии Echo and the Bunnymen. Также в Нарве свой только что вышедший альбом представляет британский продюсер и арт-поп исполнительница Gazelle Twin. Кроме того в программе — спейс-рок команда Joensuu1685 из Финляндиии, эстонский сюрреалистичный пост-поп артист Mart Avi, хип-хоп-шаманы 12EEK Monkey и многие другие. В полночь концерты начнутся и в Art Club Ro-Ro, где, например, сыграет панк-трубадур Индрек Спунгин и состоится afterparty фестиваля.

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