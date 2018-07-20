ФОТО DELFI | Baltic Sun продолжается: народу в два раза меньше, а нарвитяне хотят билеты на концерт Рыбака по 6 евро, а не по 30

”Если говорить о дне открытия фестиваля, то примерно такого количества публики я и ожидал. Когда я говорил об общих числах (накануне фестиваля Писаренко отмечал, что 4000 купивших билеты за все четыре дня Baltic Sun позволят провести его и в следующем году, но в то же время надеялся на то, что придет 6-7 тысяч, — прим. авт), то понимал, что эпицентр фестиваля — пятница и суббота, а четверг будет самым скромным днем по уровню интереса слушателей. Состав исполнителей концерта 19 июля также это предполагал”, — сказал главный организатор Baltic Sun Олег Писаренко, надеющийся на то, вторая половина фестиваля будет ударной.

В то же время организатор сетует на то, что именно нарвитяне часто жалуются на то, что не знают, что вообще сейчас происходит на территории замка, где посмотреть, кто выступает и когда, хотя интернет-страницу фестиваля активно рекламировали, да и без ссылки ее найти не сложно — по названию. Также, по словам Писаренко, некоторые откровенно не понимают, почему нельзя купить билет на одну из пяти выступающих каждый день команду.

”Спрашивают, почему нельзя купить отдельный билет на концерт Рыбака за 6 евро? Говорят, что раз у вас билет на весь день стоит 30 евро, то давайте поделим на 5 и за эти 6 евро продавайте билеты на Александра Рыбака. Нарвитяне разочарованы. Но ни одна финансовая логика такого себе не позволяет, подобных чудес не бывает, — уверяет Олег Писаренко. — Кто-то может сказать, что билет слишком дорогой для Нарвы, кто-то — что слишком много музыки, кто-то — еще что-то. У меня по поводу такого отношения нарвитян есть своя большая философия, которую в коротком интервью не изложить, но если коротко — здесь очень много недоделок со стороны государства, упущений, которые делались 27 лет. Люди живут в другом измерении, но я бы не сказал, что они в этом виноваты: живут как они живут”.

С недоверием со стороны туристов, опасающихся, что их примут не очень хорошо, а в том же палаточном городке может что-то с ними случится, также сложно справится, замечает организатор.

- Есть мнение, что фестивалю все-таки не хватает по-настоящему больших звезд, которые стали бы безусловными ”магнитами”, привлекли бы публику и из Таллинна, и с Сааремаа, и из Хельсинки и так далее.

- Мы вели переговоры с многими звездами мирового уровня, с очень популярными в России музыкантами, но, как выяснилось, на первый фестиваль пригласить их нереально. Мы не можем рисковать тем, что влетим в такой минус, из которого будет просто не выбраться.

- У вас очень хорошее настроение. Действительно пока вы сильно не разочарованы?

- Все зависит от пятницы и субботы. В Нарве никто до сих пор фестиваль такого масштаба не проводил. Для нас, как для команды, это ценный и в этом плане позитивный опыт. Мы все пока учимся, а учиться, например. На Стинге или ДДТ было бы просто некорректно.

- За прогнозом погоды следите?

- Следим, но не доверяем.

В пятницу и субботу по всей Эстонии, в том числе в Нарве, ожидаются дожди, но, впрочем, не все метеослужбы едины в своем мнении, и, возможно, Baltic Sun тучи разгонит.