ФОТО: Чудо единения. В Муствеэ прошел фестиваль духовной музыки

В столице Причудья — городе Муствеэ Йыгеваского уезда — с 8 по 13 августа проходил II Международный фестиваль духовной музыки, в котором приняли участие пять коллективов из Эстонии и России.

В воскресенье на сцене городского Культурного центра был дан заключительный гала-концерт праздника духовной музыки, который открыл хор Московского старообрядческого кафедрального собора Покрова Божией Матери, под руководством Виталия Москвичева.

Россию на фестивале также представлял хоровой ансамбль ”Собор” из Санкт-Петербурга под руководством Антона Борисова.

Гости из России и три эстонских коллектива в течение фестивальных дней дали концерты во всех пяти церквях Муствеэ. Перед началом заключительного концерта в православном Никольском храме, который находится рядом с Культурным центром, завершалась служба, и символично, что слушатели входили в зал под колокольный звон. Да и открывался фестиваль колокольной музыкой, которая звучала в городском парке.



Организатор фестиваля — руководитель Таллиннского ансамбля „Orthodox Singers” Валерий Петров — сказал порталу Delfi, что Муствеэ не случайно был выбран местом проведения этого фестиваля.

”Это маленький, но очень своеобразный город, в котором живут люди разных национальностей, верующие здесь принадлежат к различным конфессиям. И мы хотели сделать так, чтобы жители Муствеэ насладились духовной музыкой в высокопрофессиональном исполнении. Сегодня в зале мы видим разных людей, и все они слушают разную музыку, которая их объединила. Может быть, это и есть настоящая интеграция, когда разные люди в одном зале, и все они вместе”?

- Известно, что одного энтузиазма для организации подобного фестиваля не достаточно. Кто-то помог создать и укрепить традицию проведения фестиваля духовной музыки?

- Конечно. Материально помогли Фонд развития предпринимательства, Фонд азартных игр. Моральную и организационную поддержку оказало городское управление Муствеэ и мэр города Макс Каур. Он — интеллигентный человек, знающий и любящий искусство, и горячо поддержал нашу идею проведения в Муствеэ такого фестиваля, — сказал Валерий Петров.

А как сам мэр оценивает значение фестиваля духовной музыки?

- Это чудо. Не зря говорят, что Муствеэ — это два языка, три культуры. И не зря некоторые называют его эстонским Иерусалимом. Благодаря музыкальному и организаторскому таланту маэстро Петрова, у нас уже второй год проходит этот замечательный фестиваль. Мы видим, что на заключительный концерт пришли все батюшки, пасторы, и в едином восприятии они слушают музыку. Может быть, в этом и есть сила нашего Причудья и его столицы? Уверен, что и после административной реформы эта традиция продолжится, — сказал Макс Каур.

Организаторы фестиваля предоставили возможность занять места в зрительном зале людям с ограниченными возможностями, которых специальный транспорт доставил в Муствеэ из Кохтла-Ярве, Йыхви и даже Таллинна.