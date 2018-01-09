ФОТО: Читатель: в рамках одной кампании в нарвском магазине Prisma презервативы продаются гораздо дороже, чем в таллиннском

Читатель прислал Delfi фотографии, по которым видно, что уцененные в рамках одной кампании Prisma презервативы в Нарве стоят почему-то дороже, чем в Таллинне.

Читатель задался вопросом: ”Хотелось бы знать, как Prisma это прокомментирует?”

Пресс-представитель Prisma Пирет Ланкотс пояснила, что в случае нарвского ценника произошла ошибка.

”Мы проверили информацию и приносим свои извинения. Выяснилось, что в нарвском магазине Prisma был распечатан неправильный ценник, но в кассе на данное изделия ”пробивается” правильная цена, то есть клиенты точно не пострадали, — сказала Ланкотс. — Обычная цена на презервативы Durex составляет 12,49 евро, цена по кампании — 8,99, и она действует во всех магазинах Prisma, в том числе в Нарве”.