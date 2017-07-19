ФОТО: Чиновники 27 стран-членов ЕС посетили концерн VKG

В среду в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза, концерн Viru Keemia Grupp посетили 55 чиновников из 27 стран - членов ЕС, занимающихся вопросами промышленной политики.

Как сообщила руководитель концерна VKG по связям с общественностью Ирина Боенко, глава делегации, координирующий советник в постоянном представительстве ЕС Мярт Лойте рассказал, что роль председателя заключается в том, чтобы руководить деятельностью рабочих групп в Брюсселе. Но по традиции членов этих рабочих групп всегда приглашают познакомиться со страной-председателем.

”Посещая Эстонию, основная часть гостей из Европы обычно видят лишь Таллинн, но сквозная идея председательства Эстонии заключается в том, чтобы найти равновесие и гармонию. Поэтому мы организовали для дипломатов ЕС, которые ответственны за внутренний рынок Европы, выезд для знакомства с достопримечательностями Ида-Вирумаа. Затем познакомили их с промышленными предприятиями и сланцевым производством в Северо-восточном регионе Эстонии”, — сказал Мярт Лойте.

Председатель правления концерна VKG Ахти Асманн, приветствуя гостей из Европы, сказал:

”Мы очень рады, что наше предприятие посетили сразу 55 чиновников, ответственных за промышленную политику Европейского союза. Несмотря на то, что сланцевая промышленность не является актуальной темой для большинства других стран, она служит хорошим примером современной технологической промышленности, а также экологичного и рационального обогащения природных ресурсов”.

”Есть целый ряд тем, которые мы обсудили с советниками министров и чиновниками, формирующими промышленную политику ЕС, в том числе — эффективность и доступность энергии, принципы торговли квотами на эмиссии парниковых газов в следующем периоде, развитие и научную деятельность в области промышленности и многие другие. Я уверен, что сегодняшний визит на VKG убедил членов делегации в том, что сланцевый сектор Эстонии является конкурентоспособным, а также эффективным и экологичным в условиях новой климатической политики”, — сказал журналистам Ахти Асманн .

В ходе визита на предприятие члены европейской делегации посетили заводы по производству сланцевого масла Petroter I и II.

Портал Delfi попросил Ахти Асманна и Мярта Лойте прямо ответить, не получится ли так, что в один прекрасный момент 1700 работников сланцехимического концерна вдруг узнают, что по каким-либо соображениям ЕС решил закрыть это производство в Эстонии?

И руководитель предприятии, и европейский чиновник ответили, что это исключено, потому что проведена большая работа, доказавшая целесообразность и безопасность деятельности в Европе сланцеперерабатывающего производства. Так что социальная катастрофа региону не угрожает.