ФОТО: Академия МВД проводит встречи с учащимися Ида-Вирумаа

В среду Академия внутренней безопасности МВД Эстонии начала свои выездные встречи в учебных заведениях Ида-Вирумаа. Первыми ей открыли двери в Ярвеской Русской гимназии (ЯРГ), у которой с Академией существуют давние договорные отношения. Гимназия, как рассказала порталу Delfi исполняющая обязанности директора Светлана Владимирова, ориентирована на подготовку абитуриентов для этого престижного эстонского ВУЗа.

- Сегодня на встречу пришли не только ваши ученики, но и молодые люди из других гимназий Кохтла-Ярве. Почему встреча проходит именно в стенах ЯРГ?

- Мы уже много лет сотрудничаем с Академией, и у нас есть в гимназической ступени такое направление — внутренняя оборона. Эти встречи традиционны, они позволяют тем, кто хочет в дальнейшем выбрать это направление, глубже узнать специфику обучения в Академии, ее колледже.

- А есть хоть один пример того, что выпускник вашей гимназии поступил учиться в эту академию?

- Почему только один пример? Наши выпускники не только сейчас обучаются в этом вузе, но уже есть и такие, кто закончил учебу, получил диплом и продолжает службу или работает в госструктурах. Сегодня к нам приехали выпускники гимназий Кохтла-Ярве, которые являются кадетами Академии внутренней обороны, — сказала Светлана Владимирова.

Одна из таких кадетов — выпускница Ярвеской (эстонской) гимназии Кохтла-Ярве Екатерина Тулякова, которая учится на специалиста Налогово-таможенного департамента. Девушка говорит, что учеба по этой специальности ей нравится, и не терпится приступить сначала к практике, а после учебы — к работе на восточной экономической границе.

Советник Академии внутренней обороны Прийт Мянник, приветствуя своих возможных будущих абитуриентов, предложил им познакомиться сегодня с основами профессии полицейского, спасателя, таможенника и пограничника. Благо, преподаватели и кадеты Академии с готовностью отвечали на все вопросы, показали все, что позволяли условия выездного дня открытых дверей.

Основы дактилоскопии. Методы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Работа служебной собаки на таможне. Снаряжение спасателя. Вооружение и оснащение полицейского… А составление на компьютере фоторобота — это для гимназистов было вообще чем-то из области фантастики. В роли… скажем так — ”разыскиваемого лица” выступила преподаватель внеклассной работы Татьяна Кундозерова. Хотя перед ”криминалистами” была ее фотография, но составить по ней фоторобот оказалось очень даже непросто. Но это только часть того, что познают участники дней открытых дверей.

Портал Delfi спросил советника Академии Прийта Мянника о том, трудно ли учиться в Академии тем молодым людям, чей родной язык — русский? Есть ли у них проблемы с языком обучения?

- Конечно, есть, для многих студентов они существуют. Но опыт показал, что у тех учеников, кто прошел школьные курсы по специализации внутренней обороны, ”провалов” на экзаменах эстонского языка и при поступлении в Академию, не было.

В четверг Академия внутренней обороны проведет свой выездной день открытых дверей в Нарвской Солдинаской гимназии.