ФОТО: 160 чиновников приехали в Ида-Вирумаа работать: питание — на свои, развлечения — на свои, командировочных не платят

”Главное в ”полевых работах” — возможность совместного обсуждения, а во что оно выльется, будет ясно только в последний день, на итоговой конференции”, — отмечает Одинец, допускающий все же, что результаты будут и практическими.

В то же время предполагается, что главным итогом проекта станут идеи для различных программ развития и хорошее преставление госчиновников о тех условиях, в которых их предстоит реализовать.

Отвечая на вопрос, во сколько обойдется выезд госчиновников в Ида-Вирумаа, Эдуард Одинец говорит, что пока назвать точную сумму, информируя, что она уточнится позже, но в то же время подчеркивает, что суммарно это те же средства, которые были бы потрачены, если бы чиновников отправляли бы в такую поездку по одному.

”Государство оплачивает только проезд и проживание, а за питание, культурный досуг чиновники будут платить уже из своего кармана”, — информирует Эдуард Одинец, уточняя, что командировочных приехавшим на Северо-Восток чиновникам не платят. По сути это обычное рабочее время.

- А на музыкальный спектакль ”Кремлевские соловьи”, представления которого скоро начнутся на территории исторической Кренгольмской мануфактуры, вы пойдете организованно?

- Да, туда собираемся. Купили в общей сложности около 50 билетов.

- Министерство культуры купило?

- Нет, каждый — за свои.

- А где будут жить чиновники, в каком-то одном месте?

- Нет, каждый подбирал себе жилье сам — по всему Ида-Вирумаа, а кто-то предпочел остановиться у родственников.

В прессе уже была информация о том, что открытие и закрытие ”полевых работ” обойдутся налогоплатильщикам в 10 тысяч евро, и многие посчитали, что это как-то слишком для двух вечеринок.

Одинец уточняет, что речь идет, преже всего, о расходах на организацию двух конференций — открывающей работу чиновников в Ида-Вирумаа и итоговой.

Открывающая ”полевые работы” конференция пошла в Культурном центре Кохтла-Ярве. Одна из участниц как конференции, как и выезда на Северо-Восток в целом, глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар уже ищет квартиру в Ида-Вирумаа, собираясь туда переехать . Напомним, что и Фонд интерации должен в оборимом буущем перебраться в Нарву. При том, что Кяосаар бывает в этих краях практически раз в неделю, ее, как и ругих представителей фонда, участие в этой поездке представляется избыточным.

”Да, вряд ли я узнаю что-то новое о местных проблемах, но самое главное в этом выезде — это возможность обсуждения разных вопросов широким кругом специалистов и других заинтересованных людей. Думаю, что эта синергия может дать интересные результаты”, — рассужает глава Фонда интеграции.

”Полевые работы” продлятся до 17 августа. Помимо централизованной программы каждое учреждение и сами прибывшие на место чиновники организуют встречи и семинары в восьми муниципалитетах Ида-Вирумаа по своей специализации. В этот период у участников проекта есть также возможность работать в общем pop-up офисе, который расположился в Нарвском колледже Тартуского университета. 16 августа в Нарве состоится заключительная конференция, на которой будут представлены и оценены собранные в ходе ”полевых работ” идеи.