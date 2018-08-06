06.08.2018, 18:50

ФОТО: 160 чиновников приехали в Ида-Вирумаа работать: питание — на свои, развлечения — на свои, командировочных не платят

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Ametnike välitööd Ida-Virumaal 2018 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Более 160 госчиновников из 16 учреждений — министерств, ведомств и государственной канцелярии — приступили сегодня к двухнедельной работе в Ида-Вирумаа. В организовавшем выезд Министерстве культуры его называют ”полевыми работами”. Какие плоды они дадут на Северо-Востоке Эстонии пока неизвестно, и решения конкретных проблем по итогам посещения региона никто не обещает.

Эдуард Эаст, председатель волостного собрания Йыхви, избранный на этот пост всего пару недель назад, а в свое время являвшийся старейшиной волости Йыви и мэром Нарвы, сказал Delfi, что конкретных решений, тем более связанных с финансированием, он от продолжительного визита 160 государственных чиновников не ждет, но в его положительном результате в целом не сомневается.

”Дело не только в том, что госчиновники получат возможность познакомиться с местными проблемами, особенностями, но и в том, что с ними познакомятся местные чиновники разных уровней. Когда тебе звонит человек, которого знаешь только по телефонным разговорам, то ему проще отказать, а когда государственный чиновник знает, кто именно к нему обращается — человек, которого он знает как профессионала, глубоко понимающего вопросы, которыми он занимается — отношение будет уже иным, личные отношения тут очень важны”, — говорит Эдуард Эаст.

С его точки зрения, сейчас самоуправления должны все больше думать об уже недалеком будущем, когда поток европейских денег существенно сократится, а соответственно — вырастет конкуренция за них, а также муниципалитетам нужно будет искать другие возможности привлечения внешнего финансирования.

Руководитель по внешнему финансированию Министерства культуры Эдуард Одинец, руководящий проектом ”полевых работ” чиновников в Ида-Вирумаа, говорит, что это первый проект такого рода, и очень сложно сказать, каким будет его итог.

”Главное в ”полевых работах” — возможность совместного обсуждения, а во что оно выльется, будет ясно только в последний день, на итоговой конференции”, — отмечает Одинец, допускающий все же, что результаты будут и практическими.

В то же время предполагается, что главным итогом проекта станут идеи для различных программ развития и хорошее преставление госчиновников о тех условиях, в которых их предстоит реализовать.

Отвечая на вопрос, во сколько обойдется выезд госчиновников в Ида-Вирумаа, Эдуард Одинец говорит, что пока назвать точную сумму, информируя, что она уточнится позже, но в то же время подчеркивает, что суммарно это те же средства, которые были бы потрачены, если бы чиновников отправляли бы в такую поездку по одному.

”Государство оплачивает только проезд и проживание, а за питание, культурный досуг чиновники будут платить уже из своего кармана”, — информирует Эдуард Одинец, уточняя, что командировочных приехавшим на Северо-Восток чиновникам не платят. По сути это обычное рабочее время.

- А на музыкальный спектакль ”Кремлевские соловьи”, представления которого скоро начнутся на территории исторической Кренгольмской мануфактуры, вы пойдете организованно?

- Да, туда собираемся. Купили в общей сложности около 50 билетов.

- Министерство культуры купило?

- Нет, каждый — за свои.

- А где будут жить чиновники, в каком-то одном месте?

- Нет, каждый подбирал себе жилье сам — по всему Ида-Вирумаа, а кто-то предпочел остановиться у родственников.

В прессе уже была информация о том, что открытие и закрытие ”полевых работ” обойдутся налогоплатильщикам в 10 тысяч евро, и многие посчитали, что это как-то слишком для двух вечеринок.

Одинец уточняет, что речь идет, преже всего, о расходах на организацию двух конференций — открывающей работу чиновников в Ида-Вирумаа и итоговой.

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Открывающая ”полевые работы” конференция пошла в Культурном центре Кохтла-Ярве. Одна из участниц как конференции, как и выезда на Северо-Восток в целом, глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар уже ищет квартиру в Ида-Вирумаа, собираясь туда переехать . Напомним, что и Фонд интерации должен в оборимом буущем перебраться в Нарву. При том, что Кяосаар бывает в этих краях практически раз в неделю, ее, как и ругих представителей фонда, участие в этой поездке представляется избыточным.

”Да, вряд ли я узнаю что-то новое о местных проблемах, но самое главное в этом выезде — это возможность обсуждения разных вопросов широким кругом специалистов и других заинтересованных людей. Думаю, что эта синергия может дать интересные результаты”, — рассужает глава Фонда интеграции.

”Полевые работы” продлятся до 17 августа. Помимо централизованной программы каждое учреждение и сами прибывшие на место чиновники организуют встречи и семинары в восьми муниципалитетах Ида-Вирумаа по своей специализации. В этот период у участников проекта есть также возможность работать в общем pop-up офисе, который расположился в Нарвском колледже Тартуского университета. 16 августа в Нарве состоится заключительная конференция, на которой будут представлены и оценены собранные в ходе ”полевых работ” идеи.

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