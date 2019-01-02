ФОТО: 1 января в Нарве прошел забег обещаний

Помимо преодоления дистанции в 2019 метров, в ”меню” мероприятия был горячий чай, музыка, живое общение и радость от активного и веселого начала нового 2019 года.

Участники написали на специальных бланках свои новогодние обещания, цели, пожелания на предстоящий год. У всех они были разные: спортивные, семейные, карьерные.

В мероприятии приняли участники из Нарвы, Таллинна и даже гости из Нижнего Новгорода.

В этом году ”Забег обещаний” прошел в одно время в Нарве и Таллинне.