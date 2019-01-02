02.01.2019, 18:30

ФОТО: 1 января в Нарве прошел забег обещаний


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ФОТО: 1 января в Нарве прошел забег обещаний
Фото: Анна Маркова

В первый день нового 2019 года, 1 января, в Нарве состоялся второй по счету Забег обещаний. Более 40 как взрослых так и юных участников собрались в 12:00 на Пушкинской аллее, сказано в пресс-релизе.

Помимо преодоления дистанции в 2019 метров, в ”меню” мероприятия был горячий чай, музыка, живое общение и радость от активного и веселого начала нового 2019 года.

Участники написали на специальных бланках свои новогодние обещания, цели, пожелания на предстоящий год. У всех они были разные: спортивные, семейные, карьерные.

В мероприятии приняли участники из Нарвы, Таллинна и даже гости из Нижнего Новгорода.

В этом году ”Забег обещаний” прошел в одно время в Нарве и Таллинне.

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