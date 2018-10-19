Фирмы Николая Осипенко перерегистрировали и вывели из-под удара налоговиков

"Слияние произошло. Все обязательства, права и сотрудники пошли в новую фирму", — сказала "Северному побережью" последний член правления Uikala Prügila AS Моника Корстен.

AS Uikala Prügila (свалка) и OÜ EKOVIR (вывоз мусора) объединились в новой (изменился регистрационный номер), не смотря на прежнее название, фирме OÜ EKOVIR, и ее возглавляет Андрей Ильницкий, который много лет работает в фирмах Осипенко.

Согласно обвинению, как писла rus.err.ee, в период с января по декабрь 2014 года обвиняемые с целью снижения налоговых обязательств предоставляли Налогово-таможенному департаменту ложные данные. При этом, как уверяют в прокуратуре, обвиняемые-физические лица действовали в интересах предприятий, а результате их действий, по данным налоговиков, государству от неполученного налога с оборота был нанесен ущерб на сумму, превышающую полмиллиона евро.

Подобный фокус с перерегистрацией фирм Осипенко был сделан в 2013 году, когда их вывели из судебного дела о коррупции в Кохтла-Ярве, в деле, где обвиняемыми были признаны бывший мэр города Евгений Соловьев и бывший вице-мэр Юри Колло.