Фирма Enefit Kaevandused оправдана по делу о гибели двух шахтеров и избежала штрафа в 8 млн евро

Вируский уездный суд в четверг, 7 июня, оправдал предприятие Enefit Kaevandused, а также двух работников компании по обвинению в пренебрежении требованиями безопасности, что повлекло за собой гибель по неосторожности двух шахтеров в 2015 году, сообщает rus.err.ee.

Суд счел, что вина предприятия, инженера по технике безопасности Владимира Шалашинского (63) и бывшего главного инженера компании Игоря Агутина (52) не доказана, но прокуратура уже сообщила, что намерена обжаловать приговор в окружном суде.

В ходе прений прокуратура потребовала наказать Шалашинского и Агутина условным лишением свободы с трехлетним испытательным сроком, а фирме Enefit Kaevandused просила назначить наказание в виде денежного взыскания в размере чуть более 8 млн евро.

Напомним, вечером 29 января 2015 года начальник смены обнаружил в одном из забоев шахты "Эстония" мертвых проходчиков 38-летнего Николая Иванова и 37-летнего Игоря Санникова, а следствие определило, что рабочие погибли в результате отравления неустановленным газом или паром, и на предприятии было найдено достаточно нарушений, которые могли привести к гибели людей.