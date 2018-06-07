07.06.2018, 13:16

Фирма Enefit Kaevandused оправдана по делу о гибели двух шахтеров и избежала штрафа в 8 млн евро

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rus.delfi.ee
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Suured Augud-160
Suured Augud-160Foto: Ilmar Saabas

Вируский уездный суд в четверг, 7 июня, оправдал предприятие Enefit Kaevandused, а также двух работников компании по обвинению в пренебрежении требованиями безопасности, что повлекло за собой гибель по неосторожности двух шахтеров в 2015 году, сообщает rus.err.ee.

Суд счел, что вина предприятия, инженера по технике безопасности Владимира Шалашинского (63) и бывшего главного инженера компании Игоря Агутина (52) не доказана, но прокуратура уже сообщила, что намерена обжаловать приговор в окружном суде.

В ходе прений прокуратура потребовала наказать Шалашинского и Агутина условным лишением свободы с трехлетним испытательным сроком, а фирме Enefit Kaevandused просила назначить наказание в виде денежного взыскания в размере чуть более 8 млн евро.

Напомним, вечером 29 января 2015 года начальник смены обнаружил в одном из забоев шахты "Эстония" мертвых проходчиков 38-летнего Николая Иванова и 37-летнего Игоря Санникова, а следствие определило, что рабочие погибли в результате отравления неустановленным газом или паром, и на предприятии было найдено достаточно нарушений, которые могли привести к гибели людей.

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Фирма Enefit Kaevandused оправдана по делу о гибели двух шахтеров и избежала штрафа в 8 млн евро

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Вируский уездный суд в четверг, 7 июня, оправдал предприятие Enefit Kaevandused, а также двух работников компании по обвинению в пренебрежении требованиями безопасности, что повлекло за собой гибель по неосторожности двух шахтеров в 2015 году, сообщает rus.err.ee.
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