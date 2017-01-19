Организатор услуги общественного транспорта в Нарве, фирма ATKO Bussiliinid, не получившая от города денег за перевозку льготников, пригрозила городу судом.

Руководитель фирмы ATKO Bussiliinid Марго Томингас в своем письме, отправленном в Нарвскую горуправу 16 января, указал на то, что льготный проезд для нарвитян между Нарвой и садоводческими кооперативами не был предусмотрен договором, подписанным в 2015 году, пишет rus.err.ee.

В итоге с мая по октябрь 2016 года общая сумма, которую город задолжал фирме за льготников, составила почти 30 000 евро, а общая сумма задолженности города перед фирмой составила 41 484 евро. Фирма требует погасить задолженность к 15 февраля 2017 года, в противном случае проблему решать будут через суд.

ак сказал "Северному побережью" старший специалист дорожного движения Хозяйственного департамента Нарвы Александр Куксин, согласно договору с фирмой у города есть право увеличить километраж на 20% в рамках оговоренных сумм, следовательно платить дополнительные деньги фирме город не обязан.