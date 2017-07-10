Финансисты: правительству необходимо заняться программой развития Ида-Вирумаа

По мнению руководства группы компаний ERE Grupp, правительству Эстонии необходимо заняться поддержкой среднего бизнеса и разработкой программы инвестиций в развитие региона Ида-Вирумаа.

Специалисты ERE Grupp сообщают в пресс-релизе, что эта программа должна включать в себя не только развитие инфраструктурных проектов, но и налоговые послабления малому и среднему бизнесу.

Председатель правления ERE Grupp Максим Сорокин уверен, что полностью раскрыть потенциал северо-восточного региона Эстонии до сих пор не удалось. ”Ида-Вирумаа — это уникальный регион с уже сложившейся системой крупных предприятий, однако среднего размера компании зачастую не получают необходимой поддержки со стороны властей страны,” — считает Сорокин. По его словам, речь должна идти о помощи компаниям, занимающимся логистикой, сланце-химическими разработками, а также инновациями в области энергетики.

”Если говорить о конкретных мерах по поддержке таких предприятий, то это может быть не только выделение стартового капитала из Фонда развития предпринимательства EAS, но и налоговые послабления или предоставление территорий для деятельности на льготных условиях,” — считает Максим Сорокин. Кроме того, по его мнению, предприятиям необходимо оказывать помощь и в написании проектов для получения дотаций из фондов ЕС.

”На сегодняшний день существует, например, возможность для получения средств из структурных и инвестиционных фондов ЕС на развитие предприятия и новые научные разработки, однако руководителям небольших фирм на северо-востоке Эстонии зачастую просто не хватает компетенции для корректного написания проекта и подачи соответствующей заявки. В этой части государство могло бы оказать бизнесу определенную поддержку,” — заявил Сорокин.

Недавно стало известно, что разработка государственной программы инвестиций в развитие Ида-Вирумаа застопорилась из-за возникших в правительстве разногласий, связанных с вопросами финансирования, как саабщало "Северное побережье".

ERE Grupp — это группа компаний, основанная в 2005 году, которая занимается предоставлением финансовых услуг, выдачей кредитов, финансированием бизнес-проектов и инвестированием в недвижимость. Областью финансовой деятельности компании являются традиционные сферы предпринимательства — недвижимость, строительство, торговля и промышленность.