Фестивалю классической музыки “Дни оперы в Нарве ContempArt” требуются волонтеры

III Международному фестивалю современной классической музыки “Дни оперы в Нарве ContempArt”, который пройдет с 1 по 9 сентября, требуются волонтеры, сказано в пресс-релизе.

В качестве основных концертных площадок будут задействованы залы Нарвской крепости и центра культуры "Ругодив", а также исторические здания Кренгольмской мануфактуры. Оргкомитет под руководством художественного руководителя и директора фестиваля Юлии Савицкой будет рад помощи всех, кто хочет внести свой вклад в развитие культурной жизни города и поучаствовать в подготовке одного из прядильных залов Йоальской фабрики Кренгольмской мануфактуры 28 августа, а также в продаже и проверке билетов и организационной работе в дни фестиваля.

Фестиваль откроется 1 сентября в 20:00 на территории Кренгольмской мануфактуры художественной акцией “Творчество – твоя свобода”, музыкальным концертом классической музыки Арво Пярта и Альфреда Шнитке, показом мод и праздничным фейерверком.

Работая волонтером, вы сможете окунуться в мир современной классической музыки, познакомиться с лучшими музыкантами и композиторами мирового уровня, узнать изнутри работу оргкомитета крупного фестиваля.

Выбрать удобный для себя график участия в фестивале можно здесь.