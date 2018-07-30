30.07.2018, 13:55

Фестивалю классической музыки “Дни оперы в Нарве ContempArt” требуются волонтеры


rus.delfi.ee
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Foto: Madis Veltman

III Международному фестивалю современной классической музыки “Дни оперы в Нарве ContempArt”, который пройдет с 1 по 9 сентября, требуются волонтеры, сказано в пресс-релизе.

В качестве основных концертных площадок будут задействованы залы Нарвской крепости и центра культуры "Ругодив", а также исторические здания Кренгольмской мануфактуры. Оргкомитет под руководством художественного руководителя и директора фестиваля Юлии Савицкой будет рад помощи всех, кто хочет внести свой вклад в развитие культурной жизни города и поучаствовать в подготовке одного из прядильных залов Йоальской фабрики Кренгольмской мануфактуры 28 августа, а также в продаже и проверке билетов и организационной работе в дни фестиваля.

Фестиваль откроется 1 сентября в 20:00 на территории Кренгольмской мануфактуры художественной акцией “Творчество – твоя свобода”, музыкальным концертом классической музыки Арво Пярта и Альфреда Шнитке, показом мод и праздничным фейерверком.

Работая волонтером, вы сможете окунуться в мир современной классической музыки, познакомиться с лучшими музыкантами и композиторами мирового уровня, узнать изнутри работу оргкомитета крупного фестиваля.

Выбрать удобный для себя график участия в фестивале можно здесь.

В рамках “Дней оперы” выступят более 150 артистов из Эстонии, Финляндии, Германии и России.

Подробнее здесь.

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