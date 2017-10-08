Фестиваль танцев народов мира прошел в Кохтла-Ярвеском культурном центре

В воскресенье в Кохтла-Ярве прошел первый в Эстонии детский фестиваль танцев народов мира. В нем приняли участие свыше трехсот юных танцоров из городов и волостей Ида-Вируского уезда.

Восемнадцать коллектив со всего уезда впервые собрались в таком представительном составе, чтобы на сцене Кохтла-Ярвеского Культурного центра ”оживить глобус Мира”. Руководитель Ида-Вируского союза хореографов и руководитель двух танцевальных кружков в Кохтла-Ярве и Йвхви Татьяна Тульская так объяснила рождение идеи провести ”всемирный танцевальный фестиваль”.

- Нынешний год в Эстонии объявлен годом молодежной культуры. И нам захотелось, несмотря на наши скромные возможности, провести фестиваль танца, на котором дети смогут напомнить своим ровесникам, да и взрослым, что планета Земля — наш общий дом, в котором рядом с ними живут другие люди — со своей культурой, обычаями, и мы все должны жить дружно.

На вопрос, танцы народов каких стран будут представлены в на фестивале, Татьяна ответила, что было бы легче назвать народы, чьих танцев зритель не увидит.

По словам организаторов фестиваля, в том, чтобы он состоялся, поддержку оказали горсобрание и горуправление Кохтла-Ярве, Кохтла-Ярвеский Дом творчества школьников и городской Культурный центр. Не отказался пособить в проведении детского праздника танца и член Рийгикой Валерий Корб.

В фестивальном зрительном зале находились и руководители некоторых культурных обществ Кохтла-Ярве. Они горячо аплодировали всем танцевальным номерам, но особенно — танцам своих народов. И тут припомнилось заявление руководителя Круглого стола национальных культурных обществ при уездном старейшине Ида-Вирумаа Александра Дусмана. Дескать, сложно привлекать детей и подростков разных национальностей к мероприятиям, которые проводят культурные общества уезда. Мол, надо искать новые формы.

Так вот же оно: дети и подростки, участвовавшие в фестивале танцев народов мира, избегая громких слов вроде ”толерантность”, ”мультикультурность”, сами показали языком танца всё культурное многообразие не только своего уезда, где живут люди разных национальностей, но и всего мира.

Член Рийгикогу Валерий Корб, приветствуя участников фестиваля, выразил надежду на то, что этот детский праздник подтолкнет руководителей культурных обществ к сотрудничеству с творческими коллективами клубов и домов культуры города, Домом творчества школьников, Школ искусств Кохтла-Ярве.

Татьяна Тульская сказала порталу Delfi, что первый фестиваль танцев народов мира, естественно, не станет последним, он непременно расширит свои границы, возможно, превратившись в международный. И, не исключено, что начинание союза хореографов Ида-Вирумаа трансформируется со временем в масштабный конкурс.